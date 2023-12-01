За собаку ответили городские власти…

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
С такими «бродягами» лучше не связываться. Фото автора

На Лапсарском проезде бездомный пес напал на 71-летнюю женщину и укусил за ногу.

Этим делом занялась прокуратура Ленинского района. В интересах пенсионерки, пострадавшей от встречи с бродячим тузиком, в суд было направлено исковое заявление с требованием компенсации морального вреда. Ответчик — администрация города Чебоксары, поскольку именно на органы местного самоуправления возложен контроль за содержанием безнадзорных животных.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. В пользу пострадавшей взыскано 25 тысяч рублей.

Опубликовано: 14 декабря 2023 г.


Читайте также:

В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.