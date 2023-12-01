За собаку ответили городские власти…

На Лапсарском проезде бездомный пес напал на 71-летнюю женщину и укусил за ногу.

Этим делом занялась прокуратура Ленинского района. В интересах пенсионерки, пострадавшей от встречи с бродячим тузиком, в суд было направлено исковое заявление с требованием компенсации морального вреда. Ответчик — администрация города Чебоксары, поскольку именно на органы местного самоуправления возложен контроль за содержанием безнадзорных животных.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. В пользу пострадавшей взыскано 25 тысяч рублей.