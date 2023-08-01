Сдержать опасные очаги

По данным Минсельхоза России, на территории страны с начала этого года зарегистрирован 571 очаг заболевания бешенством, в том числе 117 — в ПФО. В Чувашии за восемь месяцев установлены 3 неблагополучных пункта, один из них — переходящий. Эти данные привел на своем брифинге руководитель республиканской Госветслужбы Александр Шакин.

В Чебоксарах в двух случаях в августе одна кошка покусала ребенка, у второй, обнаруженной на обочине дороги, при исследовании также было обнаружено это заболевание. На местах ветеринарами проводятся необходимые мероприятия, в окрестностях ЧП вакцинируются животные, сообщил руководитель ведомства.

Нынешняя ситуация, конечно, вызывает озабоченность, но пик такого заболевания в последние десять лет пришелся на 2015 год. Тогда было зарегистрировано 70 случаев, в том числе 50 — среди диких животных, 8 — у собак, по одному — КРС и хорек. Столь активное наступление заболевания было связано с отсутствием вакцины для диких животных — два года она не поступала.

Особую тревогу вызывают опасность появления бешенства среди бездомных кошек и собак. Оба случая в Чебоксарах выявлены как раз у таких животных. Да и те, у которых есть хозяева, зачастую не вакцинируются, несмотря на то, что вакцина бесплатная. Тем не менее за семь месяцев года иммунизировано более 200 тыс. голов сельхозживотных, 150 тыс. — домашних. Разложено в лесах для так называемого орального употребления дикими животными 26 тыс. доз вакцины. В республике вакцинация против бешенства животных проводится ежегодно. Ей подлежат собаки и кошки с 2-месячного возраста, сельскохозяйственные животные с 3-месячного возраста. Процедура вакцинации в бюджетных учреждениях ветеринарии проводится бесплатно по заявке.

Руководитель ветслужбы напомнил, что бешенство — это острое вирусное инфекционное заболевание, причем крайне опасное. Если вовремя не обезвредить рану и не обратиться в больницу за профилактическим средством, вирус попадает в кровь человека, что на сто процентов чревато летальным исходом. Такой случай в республике был только в 1985 году, но надо быть настороже. В каждом случае укуса собакой или кошкой, надо сразу идти к медикам и ветеринарам, чтобы они изолировали животное. Главные источники заболевания — лисы, волки и даже ежи, которых немало в городах. Поэтому надо обезопасить детей на случай их общения с этими вроде бы безобидными зверушками.

Проявляется болезнь как в буйной, так и в тихой форме, ее подчас нелегко обнаружить. Лежит на дороге собака, возможно, мол, машина сбила, люди начинают оказывать помощь. А на самом деле она больна бешенством, и соприкосновение с ней чревато заражением, предупредил Шакин. В таких случаях лучше сразу сообщить в ветслужбу. И посоветовал не относиться с иронией к профилактике бешенства, ведь если в течение 72 часов не обратиться к специалистам, последствия, как уже сказано, могут быть плачевыми.

Бездомность животных — действительно, опасный фактор для распространения заболевания. В этой связи журналисты подняли вопрос о приютах для них. Один пункт передержки имеется в Кугесях, но этого мало. Александр Шакин сообщил о планируемом в 2024 году строительстве нового приюта на 500 животных, в том числе на 100 кошек.

В брифинге принял участие зам. руководителя Управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Антон Лукин.