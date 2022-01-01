Газификация Заволжья началась на год раньше

На прошлой неделе вступила в строй газораспределительная станция Кокшамары в Республике Марий Эл. С нетерпением этого события ждали и жители чебоксарского Заволжья — они в ближайшие дни получат газ, который сменит в домашнем быту дрова и уголь.

Сразу стоит отметить, что работы по строительству межпоселкового газопровода в нашей республике были завершены еще в прошлом году. А сейчас закончилось строительство ГРС Кокшамары, благодаря чему газ дойдет до 1750 домовладений Заволжья и более 720 домовладений в населенных пунктах Звениговского района Республики Марий Эл.

От спортивных объектов до жилых домов

Газификация чебоксарского Заволжья стартовала с физкультурно-оздоровительного центра «Росинка». Дело в том, что этот спортивный объект одним из первых в Заволжье переведен на газовое оборудование. Использование угля осталось позади. В этом году за счет средств республиканского бюджета в центре построена блочно-модульная газовая котельная, которая обеспечит теплом и горячим водоснабжением пять спальных корпусов, столовую, клуб и плавательный бассейн оздоровительного комплекса.

Также своей очереди на подключение к газу ожидают котельные АО «Санаторий «Чувашия», базы отдыха «Волжская деревня», дома отдыха «Кувшинский», объекты ПАО «Т Плюс», садоводческих товариществ «Заволжье» и «Энергия-2». Помимо этого голубое топливо поступит в жилые дома в поселках Северный, Пролетарский, Первомайский, Сосновка, Октябрьский.

«Заволжье города Чебоксары ждало этого события много лет. И вот буквально в ближайшие дни люди получат газ и смогут комфортно и безопасно организовать свой быт. Мы также получаем возможность развивать эту территорию на уровне современнейших стандартов и при этом беречь экологическое благополучие, которое мы здесь имеем. Это историческое событие для предпринимателей, которые здесь собираются реализовывать свои инвестиционные проекты. А их достаточно много, причем их количество только увеличивалось в связи с ожиданием газификации», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

Эстафета газа и Эстафета спорта

Церемония пуска газа началась на стадионе физкультурно-оздоровительного центра. Событие не менее волнующее, чем при запуске космического корабля. На большом экране, в режиме онлайн, газораспределительная станция Кокшамары в Республике Марий Эл. Директор Волжского ЛПУ магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Леонид Феофанов сообщил, что объект готов к эксплуатации, технологические системы проверены, пусконаладочные работы завершены и попросил разрешения произвести пуск газа на газораспределительную станцию.

В это время на сцене перед экраном стояли Олег Николаев и Глава республики Марий Эл Юрий Зайцев, секретарь Генерального совета всероссийской партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Риф Садртдинов. «Разрешаю! Начинайте!», — уверено ответил за всех Сергей Густов.

Справка «СЧ» Чувашская Республика участвует в программе газификации ПАО «Газпром» с 2001 года. Общий объем инвестиций, направленных ПАО «Газпром» на газификацию республики за 2001–2021 годы, составил 1,96 млрд рублей, за счет которых осуществлено строительство одиннадцати межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 121 километра.

И они начали — ГРС приступила к работе и направила голубое топливо в Заволжье. И если в кино в такие моменты звучат громкие аплодисменты и вздохи облегчения, то наши высокие гости вооружились факелами и зажгли чашу «Эстафета газа». Тем самым Заволжье присоединилось к глобальному процессу газификации.

«Газ — это надежность, газ — это уход от угля, это экология и сохранение природного богатства, в центре которого мы сегодня находимся», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В свою очередь руководитель республики Марий Эл отметил, что это яркий пример добрососедского очень дружеского и партнерского отношения между двумя регионами, между двумя народами.

По словам гендиректора группы «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, чтобы газ пришел в Заволжский район города Чебоксары, было проложено 80 километров трубы газопровода. Ожидается, что уже в этом году семь котельных будут переведены на газ. «Этот объект, ГРС Кокшамары, реализован на год раньше. В 2023 году мы должны были подать сюда газ, но справились быстрее — на начало отопительного сезона 2022 года газ уже здесь», — подчеркнул Сергей Густов.

В честь начала газификации в Заволжье на спортивной базе «Росинка» торжественно зажгли чашу «Эстафеты газа», а заодно провели «Эстафету спорта» — в этот день на территории центра прошел и фестиваль ГТО.

Первые в Первомайском

Для жителей поселка Первомайский любое событие, нарушающее их спокойную загородную жизнь — сенсационное происшествие. Что уж говорить про приезд высоких гостей к одной из их соседок. Представительный кортеж автомобилей подъехал к двухэтажному дому по улице Полевой. Хозяйка дома, Елена Афанасьева, встретила гостей с необыкновенным радушием. Любопытные сельчане наблюдали со стороны, как Андрей Турчак, Олег Николаев и Сергей Густов проходят во двор дома семьи Афанасьевых.

По большому счету все в Первомайском уже знали, что дом этой семьи первый в поселке получил газ. Документы Афанасьевы подали еще в мае, когда сюда пришел магистральный газопровод. Семь метров трубы провели по участку их дома по программе догазификации. И теперь на газе в доме будет работать четырехконфорочная газовая плита, а в перспективе и отопительный газовый котел. Ранее же дом отапливался дровами, а еду готовили на электроплите.

Елена Вениаминовна в присутствии высоких гостей открыла задвижку на газовой трубе. Все в порядке — конфорки засияли голубым огоньком! Теперь можно и чаем гостей угостить.

…Уже скоро и остальные дома в поселке Первомайский получат голубое топливо. Подать заявку и получить консультацию по этому поводу можно прямо на улице — в мобильном офисе оказания услуг по газификации.