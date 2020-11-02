В Чувашии завершается строительство трех метановых автозаправок

Первая новая газонаполнительная компрессорная станция появится рядом с действующей заправкой на Вурнарском шоссе в Чебоксарах. Еще по одной появится на М7 в Козловском районе и на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе.

«Заправки находятся в высокой степени готовности. На данный момент идут пуско-наладочные работы, параллельно ведется процедура регистрации в Росреестре. Все три объекта планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года», — сообщили в министерстве транспорта Чувашии.

Напомним, новые заправки построены в рамках государственной программы субсидирования строительства заправок природным газом (метаном). В 2020 году на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа предусмотрены субсидии в размере 120 млн рублей.