В Заволжье пришел газ

Сегодня начала работать газораспределительная станция «Кокшамары» в Республике Марий Эл. С нетерпением этого события ждали и жители Заволжья, которые в ближайшие дни получат газ, что сменит в домашнем быту дрова и угли.

Работы по строительству межпоселкового газопровода на территории Чувашской Республики были завершены еще в прошлом году. В этом же году закончилось строительство ГРС Кокшамары, благодаря чему газ дойдет до 1 750 домовладений Заволжья и более 720 домовладений в населенных пунктах Звениговского района Республики Марий Эл. Газификация чебоксарского Заволжья стартовала с физкультурно-оздоровительного центра «Росинка». В честь начала газификации в «Росинке» торжественно зажгли чашу «Эстафеты газа» и провели «Эстафету спорта» — в этот день на территории центра прошел и фестиваль ГТО.

«Заволжье города Чебоксары ждало этого события много лет. Буквально в ближайшие дни люди получат газ и смогут комфортно и безопасно организовать свой быт. Мы также получаем возможность развивать эту территорию на уровне современнейших стандартов и при этом беречь экологическое благополучие, которое мы здесь имеем. Это историческое событие для предпринимателей, которые здесь собираются реализовывать свои инвестиционные проекты. А их достаточно много, причем их количество только увеличивалось в связи с ожиданием газификации», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

При этом секретарь Генерального совета всероссийской партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что газ — это возможность ухода от угля ради экологии и сохранения природного богатства.

По словам гендиректора группы «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, чтобы газ пришел в Заволжский район города Чебоксары, было построено восемьдесят километров газопровода. Ожидается, что уже в этом году семь котельных будут переведены на газ.