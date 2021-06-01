ПАВЕЛ ДАНИЛОВ

вице-премьер – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии

«Нами проведен анализ, по результатам которого выявлено свыше 7 тыс. жилых домов, не подключенных к системам газоснабжения, и свыше 10 тыс. граждан, проживающих в этих домах. По предварительным расчетам, на газификацию объектов потребуется 747 млн рублей. Данные проведенного анализа направлены в Минэнерго России. Завершить реализацию программы и обеспечить доступ граждан к «голубому топливу» планируется до конца 2023 года», — сообщил он».