Газификация Заволжья — на финишной прямой

Торжественным событием назвал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подведение итогов совместной работы с Чувашской Республикой за последние пять лет и подписание новой программы газификации региона на 2021-2025 годы. Руководитель правления энергетической компании приветствовал врио Главы Чувашии Олега Николаева по видеоконференцсвязи. Один из важнейших вопросов, который обсуждался на онлайн-встрече, — газификация Заволжья.

«Чувашия и «Газпром» работают вместе не один год, за это время сделано очень много, — отметил Олег Николаев. — Создано 9 газопроводных сетей протяженностью свыше 62 километров, что позволило достичь высокой степени газификации республики. Большинство населенных пунктов региона на сегодня газифицировано». По словам врио Главы Чувашии, это дало толчок развитию промышленности, бизнеса, улучшило жизнь в республике.

Подводя итоги прошедшего пятилетия, Алексей Миллер подчеркнул, что программа на 2016-2020 годы реализована в полной мере как со стороны «Газпрома», так и со стороны Чувашии. «Это хорошее исключение из правил, — подчеркнул Алексей Борисович. — Не каждому субъекту Российской Федерации удается достичь таких результатов, что говорит о нашей слаженной и конструктивной работе в течение последних лет. В результате мы видим высокий уровень газификации в Чувашии по сравнению со средними показателями в стране».

СЕРГЕЙ ГУСТОВ,

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»: «В рамках программы газификации регионов России с 2005 года инвестировано в газификацию Чувашии более 1,5 млрд рублей. Согласно новой программе на 2021-2025 годы инвестиции в республику составят 332 млн рублей, причем пожелания руководства региона максимально удовлетворены. Запланирована газификация почти 2500 домовладений и 13 населенных пунктов, а также шести действующих промышленных предприятий. К 2025 году уровень газификации Чувашии достигнет 94%».

Фактически газификация региона вышла на финишную прямую. Тем не менее планы на будущую пятилетку охватывают немаловажные объекты. Согласно новой программе газоснабжения и газификации региона всего их 6, причем в приоритете — сельские территории.

Особняком в списке стоит и Заволжье, а вернее этап завершения строительства межпоселкового газопровода на заволжской территории Чебоксар. Напомним, о том, что газ придет-таки в Заволжье, стало известно осенью прошлого года. Благодаря совместной работе с Минстроем Чувашии ООО «Газпром межрегионгаз» получил разрешение Минстроя России на начало строительства газопровода, средства предусмотрены инвестиционной программой ПАО «Газпром» в размере 437 млн рублей.

«Чебоксарское Заволжье является перспективной территорией развития для республики и ее столицы как с точки зрения туристической привлекательности, так и с точки зрения развития бизнеса», — сказал Олег Николаев. В связи с этим руководитель региона предложил председателю правления энергетической компании поучаствовать в развитии этого живописного уголка республики. В планах создать здесь крупный туристско-рекреационный кластер, куда войдут природный парк «Атал», детский центр в формате «губернаторского лагеря» по типу «Артека» на базе действующего лагеря «Волна». Намечено провести и реконструкцию физкультурно-оздоровительного центра «Росинка», где сегодня круглый год занимаются юные спортсмены, а также построить десятикилометровую велосипедную дорожку вдоль Волги. Стоимость всех этих объектов составляет 1,6 млрд рублей. Соответствующие презентации, письма Олег Николаев уже направил Алексею Миллеру.

СПРАВКА «СЧ» Общая протяженность магистрали в Заволжье более 52 км, в том числе по территории Марий Эл — 21 км, в Чувашии — более 31 км. Планируется газифицировать около 2500 домовладений, пять котельных. Строительство намечено завершить в 2021 году

Выслушав просьбу, Алексей Борисович согласился, что «Газпром» — социально-ориентированная компания, и пообещал, что предложения будут рассмотрены в рамках подготовки следующего бюджетного периода. Вторая просьба врио Главы республики касалась газораспределительных сетей, которых на территории республики более 14 тыс. км. «В собственности республики находятся более 10 тыс. км, остальное принадлежит «Газпрому». Такая ситуация не позволяет эффективно использовать газораспределительные сети», — обратил внимание Олег Николаев. И предложил «Газпрому» рассмотреть возможность приобрести эти сети, чтобы компания могла их системно обслуживать и развивать. А вырученные средства республика могла бы направить на погашение достаточно большой задолженности за поставленный газ, а также на модернизацию котельных и газового оборудования малых городов и районных центров, которые находятся в плачевном состоянии.

Такая практика у «Газпрома» действительно есть, подтвердил Алексей Миллер, обнадежив, что обращения в рамках двустороннего взаимодействия также поставит на обсуждение. Однако сделал оговорку: поскольку речь идет о немалых вложениях, сказать, каким будет объем возможного финансирования ввиду внешних экономических факторов пока затруднительно. Во всяком случае готовность к такой работе есть, заверил он.

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Благодаря газификации Заволжья перед республикой откроются новые возможности как в социальном, так и в экономическом плане.