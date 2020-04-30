Олег Николаев проинспектировал строительство газопровода в Заволжье

Трасса уже ступила на территорию Чувашии, придя со стороны Республики Марий Эл. На сегодня протяженность ее рабочего участка в Заволжье составляет порядка 7,5 км, на части дистанции трубы уже уложены, на другой продолжается подготовка полос под их дальнейшую прокладку. Врио Главы республики побывал на этих точках, осмотрел строительный городок подрядной организации ООО «РОССбилдинг».

В ходе знакомства с объектами Олег Николаев интересовался техническими деталями строительства, высказывал свои предложения. Шла речь также о плане комплексного развития территории Заволжья в целом. Ведь, благодаря газопроводу, она получит новый импульс развития, появятся благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, расширения санаторно-туристической базы и улучшения комфортности проживания. Врио Главы дал конкретные поручения.

Напомним, разрешение Минстроя России на строительство трассы было получено в октябре 2019 года. Средства на реализацию проекта предусмотрены программой ПАО «Газпрома» и республиканским бюджетом. В нынешнем году из этого источника запланировано выделить 45,9 млн рублей, из местного бюджета – 11,5 млн рублей.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: С ПАО «Газпром» подписано план синхронизации работ – что делает он за счет своих инвестиционных средств и что делает Чувашия за счет бюджета республики. И здесь очень важно, чтобы все графики выдерживались.

Протяженность газовой магистрали по территории Чувашии составит 31 км. Будет газифицировано 2472 домовладения, 5 котельных. Технологическая готовность объекта должна быть в декабре 2020 года, а работы по благоустройству и прокладке инженерных коммуникаций завершены в 2021 году.