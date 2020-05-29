В Ибресинском районе в дома многодетных поступит газ

В деревне Ширтаны прокладывается газопровод к участкам, выделенным для молодых и многодетных семей. Его общая протяженность — 4186 метров.

На объекте побывал глава администрации Ибресинского района Сергей Горбунов. Он отметил, что газификация недавно образованных семи улиц — 75-летия Победы, Кирской, Тимофея Петрова, Молодежной, Центральной, Полевой и Овражного переулка — на территории Ширтанского сельского поселения является значимым вопросом в жизни поселения. Земельные участки под строительство индивидуального жилья здесь получили 98 молодых семей, большинство из них — многодетные.

По словам начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры Маргариты Андреевой, работы ведутся в рамках программы газификации Чувашии, что финансируется за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями.

Стоимость строительства газопровода в Ширтанах — 5,2 млн рублей.

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