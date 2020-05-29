В Ибресинском районе в дома многодетных поступит газ

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В деревне Ширтаны прокладывается газопровод к участкам, выделенным для молодых и многодетных семей. Его общая протяженность — 4186 метров.

На объекте побывал глава администрации Ибресинского района Сергей Горбунов. Он отметил, что газификация недавно образованных семи улиц — 75-летия Победы, Кирской, Тимофея Петрова, Молодежной, Центральной, Полевой и Овражного переулка — на территории Ширтанского сельского поселения является значимым вопросом в жизни поселения. Земельные участки под строительство индивидуального жилья здесь получили 98 молодых семей, большинство из них — многодетные.

По словам начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры Маргариты Андреевой, работы ведутся в рамках программы газификации Чувашии, что финансируется за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями.

Стоимость строительства газопровода в Ширтанах — 5,2 млн рублей.

 

Фото cap.ru

Опубликовано: 1 июня 2020 г.


Читайте также:

В Ибресях проходит выставка рукодельницы Юлии Коричевой
Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Теплотрассы нуждаются в защите
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести комплексный анализ расчетов за потребленный газ
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
На Камаевом поле прошли соревнования по сноукайтингу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.