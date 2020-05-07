В Заволжье вместе с газопроводом появится велодорожка

В чебоксарском Заволжье полным ходом ведется строительство газопровода в рамках Программы газификации регионов России. Трасса пришла на территорию Чувашии со стороны Республики Марий Эл. На сегодня протяженность ее рабочего участка в Заволжье составляет порядка 7,5 км, на части дистанции трубы уже уложены, на другой продолжается подготовка для дальнейшей укладки. В минувший вторник на строительстве побывал врио Главы республики Олег Николаев.

…Стройка дает о себе знать, как только сворачиваешь с «марийской» автомагистрали на дорогу, ведущую в сторону заволжских поселков. Вдоль нее лежат уже сваренные в плети трубы и пока только приготовленные для сварки и укладки. Олегу Николаеву показали, как ведутся эти процессы. Укладчик играючи подхватывал трубу и подносил ее к другой, следом вступали в дело сварщики. Работа не из легких — местами приходится буквально подныривать под трубу, чтобы завершить шов. На другом участке пока только готовится ложе для укладки труб — выкорчевывается лес, мульчируются его остатки.

Наконец, делегация прибыла в строительный городок подрядной организации, расположенный в поселке Октябрьский. Здесь начался оживленный обмен мнениями. Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов первым делом доложил, что подрядчиком они довольны, работы ведутся по графику и с высоким качеством.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

врио Главы Чувашии: «С ПАО «Газпром» подписан план синхронизации работ — что делает он за счет своих инвестиционных средств, и что делает Чувашия за счет бюджета республики. И здесь очень важно, чтобы все графики выдерживались».

Зашел разговор и о плане комплексного развития территории Заволжья в целом. Ведь благодаря газопроводу она получит новый импульс развития, появятся благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, расширения санаторно-туристической базы и улучшения комфортности проживания. Напомним, разрешение Минстроя России на строительство трассы было получено в октябре 2019 года.

Средства на реализацию проекта предусмотрены программой ПАО «Газпрома» и республиканским бюджетом. В нынешнем году запланировано выделить 45,9 млн рублей.

Протяженность газовой магистрали по территории Чувашии составит 31 км. Будет газифицировано 2472 домовладения, 5 котельных. Технологическая готовность объекта должна быть достигнута в декабре текущего года, а работы по благоустройству и прокладке инженерных коммуникаций планируется завершить в 2021 году.

Газ в Заволжье получат поселки Северный, Пролетарский, Первомайский, Сосновка, Октябрьский. А также санаторий «Чувашия», база отдыха «Росинка», дом отдыха «Кувшинский».

Котельные на себя берет МУП «Теплосеть», но за дефицитом у нее средств приемлем вариант концессии, дал пояснения глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков. На строительство же внутрипоселковых газовых сетей средства в бюджете заложены. Общая протяженность сетей составит 25,6 км, они полностью будут построены за счет бюджета региона, на что потребуется более 154 млн рублей. По словам Алексея Ладыкова, проекты находятся на экспертизе, заключение по одному уже получено, и можно объявлять аукцион на выбор подрядчика.

Была затронута и тема сервисного обустройства заволжской дороги, а теперь, считай, и газовой трассы. По мнению министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александра Героева, здесь вполне будут востребованы мелкие кафе, кемпинговый центр, если проложить пешеходную дорожку в комплексе с велосипедной. Предположительно, от кафе, находящегося на повороте, до поселка Сосновка на протяжении 18 км. Его поддержал и Алексей Ладыков — это дополнительный импульс к развитию территории, говорит он. «Считайте, что вы получили соответствующее поручение, начинайте работать над воплощением идеи в жизнь», — сказал Олег Николаев.

Далее в беседе с журналистами он добавил, что эта идея не новая, она обсуждалась давно и лежит в плоскости повышения туристической привлекательности. Очевидно, что с появлением газа в Заволжье активизируется строительство объектов, в том числе туристического назначения.

В связи с этим появляется необходимость строительства велодорожки и пешеходной дорожки. Это важно и для спортсменов, у которых проходят сборы в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка», считает врио Главы республики.

Фото cap.ru:

По этим трубам газ придет в 5 поселков Заволжья. Благодаря этому создаются благоприятные инвестиционные условия для бизнеса и туристско-рекреационного кластера.