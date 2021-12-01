Стелу «Город трудовой доблести» откроют 24 декабря

Поле боя — тыл

Монумент будет олицетворять вклад жителей Чувашии в достижение общей победы в Великой Отечественной войне.

Как уже сообщала «СЧ», полгода назад в столицу республики приезжал автор стелы, скульптор-монументалист Денис Стритович. И тогда помимо технических вопросов о пропорциях и материале монумента велись разговоры и об интеграции проекта в пространстве города. После голосования на портале «Открытый город» и обсуждения с экспертами (в том числе и автором проекта) местом для размещения монумента была выбрана площадка напротив главпочтамта. И этот выбор вполне очевиден. Как известно, неподалеку от главпочтамта работал в годы войны чебоксарский электроаппаратный завод, и это предприятие наряду с другими заводами и фабриками города внесло огромный вклад в победу над фашизмом.

Официально Напомним, в мае этого года по Указу Президента Владимира Путина столице Чувашии было присвоено звание «Город трудовой доблести». Согласно Указу в Чебоксарах, как и в других городах трудовой доблести, должна быть установлена стела, включающая изображение герба населенного пункта и текст самого Указа.

На вертикальных рельефах монумента изображены сюжеты, посвященные трудовому подвигу чебоксарцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Во время войны в Чебоксарах производились боеприпасы, электротехника для самолетов, танков и кораблей, коктейли Молотова, маскировочные костюмы для солдат, ружейные ремни — ленты для винтовки Мосина. Всего на территорию города в начале войны было эвакуировано 26 крупных промышленных предприятий со всей страны.

Также на рельефах стелы отобразится и работа четырех эвакогоспиталей, шефство над которыми брали предприятия, колхозы, общественные организации. Они помогали продуктами питания, одеждой, предметами первой необходимости, заготавливали дрова.

Сама стела выполнена из несущего металлического каркаса и облицована листами нержавеющей стали и литыми бронзовыми рельефами. Главные ее фасады — из матового стекла с внутренней подсветкой. Как рассказал автор проекта Денис Стритович, струящийся свет — главная тема монумента. А фасады пилонов, сделанные в бронзе, отразят трудовые будни тружеников тыла.

До открытия монумента остается чуть больше недели. Сама стела уже практически установлена, работы по монтажу ее фасадов и пилонов и по благоустройству территории продолжаются.

МНЕНИЕ

Наш общий поклон поколению победителей

МИХАИЛ РЕЗНИКОВ,

генеральный директор АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», депутат Госсовета Чувашии:

— Трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны — важнейшая страница нашей общей исторической памяти. В знак свидетельства всенародного уважения к подвигу тружеников тыла в Чебоксарах 24 декабря откроется стела «Город трудовой доблести».

Многие наши труженики, несмотря на бронь, стремились попасть на фронт. Были мобилизованы более пятисот работников нашего предприятия. В траурном списке погибших значатся имена 89 заводчан. И я напомню, что не вернулся каждый второй, ушедший на фронт из Чувашской Республики. Те, кто остался в тылу, проявили не меньшую самоотверженность. В тот момент решались важнейшие стратегические задачи, которые легли на всех тружеников наших заводов, тружеников села, транспортной и энергетической отрасли. У станков в холод и голод днями и ночами стояли старики, женщины и дети. Они не думали ни о цифрах, ни о славе. Открытие в столице республики мемориального комплекса «Город трудовой доблести» — еще один важный шаг в деле сохранения исторической памяти. Это наш общий поклон поколению победителей, совершивших трудовой подвиг в тылу.