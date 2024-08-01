17 августа на Красной площади состоится фестиваль «Чебоксары — город славы трудовой»

Вместе на главной сцене

Рассказать о любви к родным Чебоксарам, о своем замечательном предприятии и людях, которые на нем работают, да не скучно, по бумажке — а ярко, красочно, в песнях, стихах, творческих номерах… Такая непростая задача стоит перед участниками фестиваля «Чебоксары — город славы трудовой». В этом году он пройдет 17 августа, на главной праздничной сцене Дня города на Красной площади.

Без «Города славы трудовой» день рождения Чебоксар сейчас уже трудно представить. А впервые этот необычный фестиваль состоялся в 2014 году, и в основе его была инициатива работников ЧЭАЗ. Тогда, 10 лет назад, в начале июля на предприятии прошел фестиваль «Радуга талантов». Это был творческий конкурс среди цехов и подразделений предприятия, на него были приглашены гости из администрации города Чебоксары. «Вот бы провести такой фестиваль среди предприятий и организаций города», — прозвучало тогда из уст членов жюри. Сказано — сделано: уже в августе талантливые работники предприятий и организаций собрались на первый фестиваль творчества промышленных предприятий «Чебоксары — город славы трудовой». Потом был второй фестиваль, третий, четвертый — и все это время ЧЭАЗ был его неизменным участником. Нынешний юбилейный год не станет исключением.

Сейчас на предприятии идет активная подготовка к празднику. Талантливые заводчане пишут песни, ставят номера, электроаппаратчики-артисты после работы собираются на репетиции. Люди вдохновлены тем, что в этом году фестивалю выделили вечернее время, — это значит, что горожане и их дети увидят, какой насыщенной и интересной жизнью живут предприятия нашего города.

ТАТЬЯНА МАЗИКОВА,

председатель первичной профсоюзной организации АО «ЧЭАЗ»: «Программа ЧЭАЗ каждый год посвящена определенной теме. В один год это была тема дружбы народов, проживающих в Чувашии, в другой — тема любви: к семье, работе, друзьям и коллегам, родному городу, в третий — связь поколений и наставничество. Основная тема невидимой нитью связывает все номера выступления. В этом году заводчане расскажут о своей любви к городу как к части нашей любимой республики и страны. На сцену выйдут более 50 человек, это не только электроаппаратчики, но и ветераны, и дети сотрудников. В этом кроется основа социальной политики ЧЭАЗ — поддержка не только работников, но и тех, кто передал нам свои знания и опыт, и тех, кто продолжит наше дело».

А вот Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в фестивале участвует впервые. Гвоздем программы станет песня о Центре, о его сотрудниках, работающих дружно и слаженно как одна команда. Слова этой песни сочинили тоже всей командой, а исполнять ее на фестивальной сцене вместе с коллегами будет и главный врач Центра Николай Николаев. «Репетируем каждый день, собираемся максимум на полчаса, больше себе не можем позволить, — говорит заведующая дневным стационаром Центра и одна из организаторов подготовки к фестивалю Ирина Черкасова. — Хоть и волнуюсь немного перед коллективным дебютом, но в целом очень рада, что мы участвуем в фестивале. К сожалению, мне ни разу не довелось на нем побывать, но от коллег-медиков слышала об этом празднике много хорошего».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ,

главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России: «Поскольку в фестивале «Чебоксары — город славы трудовой» мы участвуем в первый раз, ответственность на нас лежит огромная. Надо подготовиться и выступить так, чтобы дебют был ярким и программа всем запомнилась. О нашем Центре чебоксарцы знают, а вот о тех, кто в нем работает, — о заведующих отделениями, врачах, медсестрах — наверняка немногие наслышаны. И здорово, что у нас теперь есть возможность представить этих замечательных людей на главной праздничной сцене».

«Руководители других предприятий тоже будут на фестивале, кто-то, может, и не выйдет сам на сцену, но обязательно поддержит свои коллективы, — говорит член оргкомитета фестиваля, художественный руководитель ДК «Салют» Татьяна Таратина. — До Дня города чуть больше недели, и все участники фестиваля — их в этом году 10 — активно готовятся, обсуждают костюмы, дорабатывают номера. Детали многих программ мы уже знаем, но раскрывать секреты не будем — пусть зрители все увидят сами».

Справка «СЧ»

Фестиваль «Чебоксары — город славы трудовой» начнется на Красной площади в 17 часов.

К сведению групп поддержки — участники фестиваля выйдут на сцену в следующем порядке: Концерн «Тракторные заводы», «ЧПО имени В.И. Чапаева», АО «ЭЛАРА», Городская стоматологическая поликлиника Минздрава Чувашии, Агрохолдинг «CHUVA», ПАО Сбербанк, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России, ГУП «Чувашское транспортное управление» Минтранса Чувашии, Управление федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России» и АО «Чебоксарский электроаппаратный завод».