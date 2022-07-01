Увидело свет продолжение фильма «Сурский рубеж»

Невыдуманные истории о войне

На прошедшей неделе состоялась премьера документального фильма Артема Чубукова «Чебоксары — город трудовой доблести». Он знакомит зрителей с трудовым героизмом жителей города в годы Великой Отечественной войны и с эвакуацией в Чебоксары промышленных предприятий.

Премьера прошла в Национальной библиотеке, в зале на первом этаже. Свободных мест не было — пришлось использовать дополнительные стулья, чтобы разместить всех зрителей. На первый показ фильма пришли и люди, благодаря которым тема трудового подвига жителей республики в годы войны обрела особое значение в масштабе всей страны, — Глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы Алла Салаева, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Через оборонительные рубежи

Все началось в 2021 году, объявленном в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. По словам Артема Чубукова, режиссера фильма, тогда и появилось желание сделать неигровое кино о строительстве оборонительных позиций в республике: «Стас Трофимов, Алексей Львов и я задались вопросом — что мы можем сделать, чтобы сохранить память о подвиге нашего народа? Мы умели держать камеру, умели монтировать. И тогда поставили перед собой цель снять полнометражный фильм на эту тему». Так появился документальный фильм «Сурский рубеж».

Можно сказать, что работа над фильмом дала авторам больше, чем возможность многогранно, скрупулезно и со всем уважением проиллюстрировать «особую стройку». Им захотелось расширить тему, ведь военная история республики не ограничивается только Сурским рубежом. В том же году в мае Чебоксарам было присвоено звание «Город трудовой доблести», и появилась идея снять фильм о столице республики в первые военные годы.

СПРАВКА «СЧ» «Чебоксары — город трудовой доблести» был снят общественным движением «Волонтеры Победы» и творческой командой «Перфекто» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем использованы кадры из фильмов 1940-х гг., материалы государственных архивов Чувашии и средств массовой информации республики. Режиссер — Артем Чубуков. Планируется выход еще одной, третьей, части кинотрилогии, которая будет посвящена воинам 139-й стрелковой дивизии.

Новый фильм показывает историю десяти чебоксарских предприятий, которые либо уже работали, либо были эвакуированы в Чувашию и в кратчайшие сроки начали выпускать продукцию для фронта.

Глава Чувашии отметил, что полтора года назад нельзя было предположить, к чему приведет идея увековечения трудового подвига чувашского народа. «Когда в 2020 году мы начали думать, что нужно наполнить содержанием Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, мы и не думали, что все получится так масштабно и эффектно. Просто делали то, что казалось мечтой, и полностью отдавались этому процессу. Когда проходишь некий путь, удивляешься, сколько всего получилось, и здесь важно не останавливаться», — подчеркнул Олег Николаев.

По следам эвакуированных предприятий

Этот фильм заметно отличается от «Сурского рубежа» подачей материала. Его сюжет завязан на городских локациях, он снят в виде прогулки по городу, по тем улицам, где располагаются известные чебоксарские заводы и фабрики. В качестве ведущих выступили историк Федор Козлов и школьница Мария Кочергина. В ходе фильма события прошлых лет также комментируют эксперты, архивисты, представители предприятий и ветераны труда.

Работа над документальным проектом началась в сентябре 2021 года. Необходимую информацию собирали в архивах, библиотеках, на самих предприятиях, затем последовали написание сценария и, наконец, профессиональная съемка, в том числе с высоты птичьего полета.

АРТЕМ ЧУБУКОВ,

автор и режиссер документального проекта: «Почему мы делаем это сейчас, сегодня? Как вы знаете, очевидцев тех событий, к сожалению, осталось мало. Мы видим для себя цель в том, чтобы эти истории люди смотрели через 10 и 20 лет. Возможно, тогда молодые ребята захотят еще раз экранизировать эти истории. Поэтому все отснятые материалы мы отдаем в Государственный исторический архив республики, ведь тогда у них уже не будет возможности снимать ветеранов. Мы готовы делиться этими материалами со следующим поколением».

В основу фильма легли архивные фото- и видеоматериалы. В итоге зритель увидит уникальные кадры из фильмов 40-х годов, публикации в газетах тех лет и архивные документы.

По мнению депутата Госдумы Аллы Салаевой, восстановить хронологию событий через истории людей, которые развивали, строили, созидали во имя Победы здесь, в Чебоксарах, в республике, — поистине большая работа. «Фильм получился эмоциональным, содержательным, при этом ярким и современным. В новом учебном году его должен увидеть каждый школьник нашего города», — подчеркнула парламентарий.

Патриотизм начинается с истории

Документальный фильм отчасти может стать также средством обучения и просвещения — об этом говорит и композиционная составляющая. Сюжет фильма развивается вокруг вопросов чебоксарской школьницы о Великой Отечественной войне.

«Команда смогла показать свою гражданскую, патриотическую позицию, рассказав зрителю о подвиге тыловиков. Они прожили эту историю, стали ее хранителями и носителями. Необходимо поддерживать молодежь в стремлении приобщиться к героическому прошлому страны», — отметила руководитель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Сам режиссер картины тоже уверен, что такие фильмы интересны молодому поколению: «Сурский рубеж» уже посмотрели более 75 тысяч жителей республики. Думаю, что по просмотрам второй фильм не отстанет от своего «старшего брата».