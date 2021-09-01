Глава республики в День знаний посетил гимназию № 5

На первом уроке — экскурс в историю

Без преувеличения, 1 сентября — один из самых главных праздников в нашей стране, хотя он и не отмечен в календаре красным цветом. И особенно важен День знаний для тысяч талантливых и целеустремленных мальчишек и девчонок, впервые переступивших порог школы.

Например, для 210 первоклашек чебоксарской гимназии № 5, которые с замиранием сердца, в полной «боевой готовности» готовы испытать на прочность гранит науки. А вообще в 410 школ республики в этом году пойдут 146,7 тыс. учеников, среди них 16,7 тыс. первоклассников.

По всей стране, во всех школах прозвенели звонки, оповещая о начале нового учебного года. Родители первоклашек волнуются не меньше своих детей. Мама одного из них, ученика гимназии № 5, Екатерина Иванова, призналась, что готова прослезиться. «Правда, — уточняет она, — это от радости. С одной стороны, для детей это важный, серьезный день, как и для нас, родителей. А с другой — праздничное настроение».

На торжественную линейку в пятую гимназию приехал и Глава республики Олег Николаев. Вместе с ним — вице-премьер — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева, депутат Госсовета, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Руководитель региона поздравил всех учащихся с Днем знаний и пожелал успехов в учебном процессе.

Почетные гости приняли участие в уроке мужества «Чебоксары — город трудовой доблести» для учеников 9-10-х классов, членов поискового клуба «Атал» и волонтеров этого движения. «Что такое мужество? Мне кажется, это сочетание многих качеств человека: его ориентация на некую цель, результат, способность выложиться ради этой цели, терпеть неудачи, способность вставать после падения и, конечно, отдавать всего себя, чтобы эту цель достичь. Период Великой Отечественной войны, на мой взгляд, показывает серьезную концентрацию мужества, а самое главное, его проявление людьми различных возрастов и независимо от пола», — поделился с ребятами своими мыслями Олег Николаев.

Глава республики напомнил ребятам, что 20 мая 2021 года по решению Президента России городу Чебоксары присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Школьники услышали о работе тыловых госпиталей, вкладе сельских тружеников в Победу, трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Вместе с учащимися гимназии Глава Чувашии обсудил, как еще можно сохранить память о том времени и тех людях, которые, не жалея сил, трудились во имя Великой Победы.

Волонтеры поискового клуба «Атал» рассказали о том, как ухаживали за памятником, посвященным ушедшим на фронт в 1941 году жителям деревни Усадки, ныне входящей в границы города Чебоксары. Зимой они расчищали дорогу к памятнику, а весной проводили в этом месте субботники. «Мы бы хотели, чтобы люди в городе знали об этой достопримечательности, о том, что есть такой памятник», — отметили дети-поисковики. Городская администрация обещала оказать им в этом всяческое содействие.

Урок прошел в рамках просветительского челленджа «Поделись своим знанием». Он стал частью II федерального Просветительского марафона «Новое Знание» Российского общества «Знание».