Свет, устремленный вверх

Автор стелы трудовой доблести Денис Стритович высказал свое мнение о том, где этот монумент лучше разместить в Чебоксарах.

Напомним, в мае этого года по указу Президента Владимира Путина столице Чувашии присвоено звание «Город трудовой доблести». Таким образом, Чебоксары оказались в числе 32 городов России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В каждом из этих городов должна появиться стела с изображением городского герба и текстом самого указа.

В качестве символа трудовой доблести Российское военно-историческое общество утвердило скульптурную композицию московского архитектора Дениса Стритовича. Сама стела минимальна по своей сути. Это колонна определенной высоты, от 13 до 32 метров, рядом с ней — пилоны с информативным рельефом и мозаикой. Одно из обязательных условий — стела должна излучать свет, он будет словно прорываться наружу изнутри колонны. Кстати, объединять «доблестные города» будет только форма монумента. Материалы для стелы и ее размеры каждый город выберет сам. Так же как и место, где монумент установят.

8 июля на портале «Открытый город» завершится народное голосование по выбору территории, где установят стелу, символизирующую вклад в победу тружеников тыла. Как уже сообщала «СЧ», для установки памятника в Чебоксарах предложены четыре площадки: парк Победы, территория перед железнодорожным вокзалом, пересечение Президентского бульвара и 30-й автодороги и площадь перед главпочтамтом. При этом горожане могут предложить и свой вариант.

Конечно, автор стелы Денис Стритович вместе с архитектором Кириллом Сокольским на минувшей неделе приехавший в столицу республики, лично захотел осмотреть те места, где предполагается воздвигнуть монумент. Но до этого в Чувашском национальном музее он встретился с местными архитекторами, скульпторами, историками. Помимо вопроса интеграции проекта в пространстве города на встрече предлагалось определить пропорции и материал монумента. В качестве основы стелы предлагался гранит — надежный и долговечный материал. Другой вариант — оцинкованная нержавеющая конструкция со встроенными стеклянными панелями, через которые будет проходить внутренний свет. А материалом для боковых панелей, которые будут носить информативный характер, может стать бронза.

Продемонстрировали на встрече и презентацию о предлагаемых «местах прописки» стелы. «Четыре места было показано. Подкупает центр города, у главпочтамта, — поделился после этого мнением известный скульптор Владимир Нагорнов. — В парке Победы слишком много разнообразных памятных объектов, среди которых стела затеряется…»

Как показала дальнейшая «разведка» на местности, схожее мнение оказалось и у московских гостей. Территория перед железнодорожным вокзалом и пересечение Президентского бульвара и 30-й автодороги ими сразу же были отсеяны. Москвичи отметили — пространство рядом с гостиницей «Ирбис» имеет только одно достоинство — возвышенность. В остальном — слабые перспективы. А на площади перед железнодорожным вокзалом столичные архитекторы задались вопросом: в какую сторону должен быть обращен памятник? Если лицевой стороной к городу, то приезжающие в Чебоксары увидят ничем не примечательную заднюю сторону монумента. А если стела «встречает» гостей города, то уже с улицы Привокзальной она будет смотреться не во всей красе. Ну а к парку Победы, считают гости, уже нечего добавить. Он и так в полной мере отражает героическое прошлое Чувашии.

«Основным фаворитом, по нашему мнению, является место у главпочтамта, — сообщил Денис Стритович. — Главная тема монумента — свет, устремленный вверх. И здесь он будет виден издалека, это большое преимущество. К тому же это центр города. И само место камерное, удобное для мероприятий».

Важным моментом, по словам Стритовича, является и то, что у этой площадки есть историческое основание. «Это редкий момент по сравнению с другими городами», — подчеркнул он. Как известно, неподалеку от главпочтамта работал в годы войны чебоксарский электроаппаратный завод, и это предприятие, наряду с другими заводами и фабриками города, внесло огромный вклад в победу над фашизмом.

СПРАВКА «СЧ»

Во многих городах, получивших звание «Город трудовой доблести», еще продолжаются выборы места установки памятной стелы. Но некоторые уже определились — на сегодняшний день в Ярославле, Перми, Челябинске, Новосибирске, Самаре и Омске заложен первый камень на месте возведения стелы.