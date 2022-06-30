Трудовое братство городов

На форуме в Чебоксарах обсуждали престиж рабочих профессий и патриотическое воспитание молодежи

От города металлургов Мончегорска в Мурманской области до самой северной точки на острове Сахалин Оха — представители 36 славных городов России, как совсем небольших райцентров, так и мегаполисов, стали участниками прошедшего в Чебоксарах Всероссийского форума городов трудовой доблести. Это уже вторая большая встреча городов с таким высоким именем. Первую, напомним, провели в прошлом году в Нижнем Новгороде. Как и тогда, свою миссию форум видит в сохранении памяти о том, как ковалась Победа в тылу, и недопущении переписывания истории об общем подвиге народа.

Почетное звание «Город трудовой доблести», напомним, Президент страны Владимир Путин учредил весной 2020 года. Его присуждают большим и малым городам России, жители которых в годы Великой Отечественной войны обеспечивали фронт всем необходимым, приближая День Победы. К настоящему времени таких городов в России 44, в том числе и Чебоксары. Указ о присвоении высокого звания чувашской столице Президент России подписал 20 мая 2021 года, а уже спустя полгода в центре города, у Главпочтамта, возвели стелу. Чебоксары, кстати, — один из первых городов, где имеется такой памятный знак.

Сразу после посещения открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» у села Байгулово в Козловском районе участники форума побывали и на этом знаковом месте, возложив у стелы цветы. Дань памяти труженикам тыла отдали начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков, заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев, Глава Чувашии Олег Николаев, сенаторы, депутаты Госдумы России, члены Кабинета министров республики, Госсовета Чувашии, руководители администрации Чебоксар, представители делегаций городов трудовой доблести.

Звезда на карте доблестных городов

Основной площадкой форума стал Чебоксарский электроаппаратный завод. Участники форума разместились прямо в огромном производственном цехе в окружении готовой продукции — автоматов и устройств, используемых для строительства мощных ледоколов и на атомных электростанциях. Здесь будто бы воссоздали атмосферу военного времени — в темноте на стенах и потолке цеха, неожиданно ставших огромными экранами, проносились кадры архивной кинопленки: вот диктор объявляет об атаке границ Советского Союза, вот в небе показались вражеские самолеты, а вот за станки встали женщины, дети и подростки.

Все эвакуированные в Чебоксары предприятия и имевшиеся в городе заводы в экстремально короткие сроки были переориентированы на военные нужды, напомнил голос за кадром. Так, в 1941 году на базе переброшенных из Харькова и Ленинграда заводов был основан Чебоксарский электроаппаратный завод, где буквально в чистом поле, уже через два месяца наладили производство комплектующих для авиационной, танковой и морской техники. Завод № 320 (ныне Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева) выпускал зажигательные и осветительные бомбы, осколочно-трассирующие снаряды, дымовые шашки, разнотипные артиллерийские снаряды и патроны. Город снабжал фронт солдатским бельем и теплыми вещами, ружейными ремнями, «коктейлями Молотова», простые жители перечисляли на нужды армии свои сбережения, в Чебоксарах разместились четыре эвакогоспиталя… «Все для фронта, все для Победы» — с этим лозунгом жил каждый, а массовый трудовой героизм в те годы был обычным производственным явлением.

Тут же, в цехе, словно из прошлого, оказался легендарный грузовик «ГАЗ»-полуторка, внимание приковывала шестиметровая карта России, на которой зажглись 44 звезды с названиями всех городов трудовой доблести.

Место проведения форума Глава Чувашии Олег Николаев назвал символичным — вклад заводчан в общую Победу бесценен, а нынешнее поколение электроаппаратчиков достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Подвиг в тылу, по его словам, был не менее важен, чем на фронте. Для увековечения памяти о самоотверженном труде женщин, детей и стариков прошлый год в республике был объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Зажженный частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве огонь у монумента «Строителям безмолвных рубежей» стал своеобразным мостиком между подвигом на фронте и подвигом в тылу. Как отметил Олег Николаев, в свое время, в 1967 году, Вечный огонь на мемориале в Москве был зажжен от Вечного огня с Марсова поля в Ленинграде.

«Огонь по пути остановился в трех городах трудовой доблести — Нижнем Новгороде, Дзержинске и Чебоксарах. На мой взгляд, такие подходы добавляют некое содержание, а вовлеченность, прежде всего, молодых людей позволяет сделать такие мероприятия интересными и современными», — заметил Олег Николаев.

Негасимый огонь памяти

О связи прошлого и будущего говорил и начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков. По его словам, города, удостоенные почетного звания, могут стать той самой «проводящей сетью смыслов, которая позволит сохранить историческую память». «Зажечь Вечный огонь очень важно, почетно, ответственно, но, оглядываясь на последние тридцать лет, понимаешь, что еще важнее сделать так, чтобы он не погас. А он не погаснет, только если мы все свои знания о подвигах наших бабушек и дедушек, прадедов передадим нашим детям и внукам», — сказал Сергей Новиков, одобрив появление нового мемориала в Чувашии.

К сожалению, заметил он, мы все чаще становимся свидетелями, как за пределами России значение таких памятников утрачивается. «Почему их там разрушают? Потому что их боятся. И эта боязнь носит характер идеологического противостояния», — добавил он. Но строятся новые — такие, как «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии, или мемориал-памятник Идрицкому Знамени Победы, появившийся чуть раньше в Псковской области. А в прошлом году на Чудском озере открыли памятник дружине святого благоверного князя Александра Невского.

«Мы будем сохранять историческую память. Цель форума — обмениваться самыми лучшими практиками передачи знаний новым поколениям россиян», — заверил Сергей Новиков. И добавил, что в патриотическом воспитании в России сейчас предпринимается многое: это и исполнение государственного гимна в школах, и поднятие флага, и еженедельные классные часы по программе «Разговоры о важном». Важно и возвращение воспитательного элемента в школьный процесс. Так, в школах 10 пилотных регионов страны уже появились советники по воспитанию, с 2023 года эта программа будет действовать в 45 регионах страны, а с 2024 — во всех остальных субъектах.

«Города трудовой доблести» должны становиться родоначальниками и разработчиками основных смысловых концепций не только регионального, но и федерального уровня. И в этом смысле Чебоксары — такой прекрасный пример. Открытие мемориала и форума, которые сегодня состоялись в Чувашии, — все это придумала, создала и воплотила в жизнь команда Главы Чувашской Республики», — высоко оценил Сергей Новиков. В республике, по его словам, установкой стелы не ограничились, создав еще и масштабный мемориал, посвященный подвигу 180 тысяч жителей Чувашии. А он, уверен начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, станет и точкой притяжения туристов. «Сделано с умом, люди наверняка это оценят», — отметил он.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, поделившись своими впечатлениями об открытии мемориала в Байгулово и возложении цветов у стелы в Чебоксарах, отметил, что на наших глазах создается «удивительное, ранее невиданное братство городов трудовой доблести». Он пожелал, чтобы появляющиеся и в небольших городках, и в мегаполисах новые памятные места жили — «чтобы там были люди, дети, которые изучали бы по ним историю».

На форуме чествовали ветеранов-заводчан, о лучших практиках рассказывали представители работающей молодежи из разных регионов, в том числе и молодые специалисты предприятий Чувашии, работали диалог-сессии. Второй день форума продолжили панельные сессии и тренинги на предприятиях и в учреждениях на тему патриотизма, презентации лучших патриотических практик регионов «Растим патриотов», межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов «На Сурском рубеже», а также «Диалог на равных» в палаточном городке Молодежного хакатона на берегу Волги. Молодые специалисты, студенты, федеральные эксперты и представители органов власти открыто и неформально обсуждали, как сделать рабочие профессии популярными среди молодежи и привить им чувство патриотизма.

В торжественной обстановке глава администрации Чебоксар Денис Спирин, глава города Олег Кортунов и Почетный гражданин Чебоксар Иван Долгушин передали эстафету форума городов трудовой доблести Екатеринбургу. Третий форум городов-тружеников запланирован в уральской столице.

КОММЕНТАРИИ

АРТЕМ ДЯЧЕНКО,

заместитель главы города Тюмени:

— Тюмень тоже носит это почетное звание «Город трудовой доблести» с 2021 года. Мы не могли не приехать, так как форум дает уникальную возможность поделиться опытом городов на пути к этому высокому званию, а также узнать историю городов, внесших свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Наш город, например, славится, прежде всего, своими торпедными катерами, у нас производились корпуса для фугасных бомб, горючие смеси для снарядов, гусеничные элементы, а также фанера, из которой собирались самолеты. То, что мы увидели в Чебоксарах, нас искренне удивило: видна динамика города, какое-то спокойствие, и сама организация форума — на высшем уровне. До сих пор под впечатлением от открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» — от подвига, совершенного жителями республики, от реализации идеи, от сроков, в которые его построили. Трогает до глубины души. В Чебоксарах с интересом для себя изучили стелу доблести. У нас памятный знак еще не установлен. Открытие запланировано на 31 октября. Будем рады видеть в этот важный день и чебоксарцев.

ВАСИЛИЙ ГОЛОВИН,

начальник департамента культуры администрации города Перми:

— В Пермском крае два города обладают этим высоким званием: Пермь, получившая его в 2020 году, и Лысьва. В тот же год в День Победы в Перми торжественно заложили камень в месте установки стелы, проект уже разработан, соорудить ее планируем в следующем году, к 300-летию Перми. В городе много предприятий, в том числе тех, которые ковали Победу в тылу. В Пермь в годы войны было эвакуировано около 60 производств, а также театр оперы и балета, галерея. Город поставлял порох, «Катюши», а Лысьва — солдатские каски.