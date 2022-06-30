Чебоксары встретили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

Военными песнями, кадетским строем и букетами гвоздик встретили вчера в Чебоксарах, у стелы «Город трудовой доблести», участников автокаравана с частицей Вечного огня. Почти 800 километров пути, кто-то в дороге уже сутки, а кто и более. Несмотря на это, участники эстафеты огня выглядели бодро. Даже 84-летний почетный гражданин Чебоксар Иван Долгушин. Сил придавала важная миссия. «Люди подходили, благодарили, говорили, что хорошее дело мы делаем, сохраняем память о народном подвиге», — рассказал корреспонденту «СЧ» Иван Иванович.

Раздавал интервью — и журналистам, и любопытствующим горожанам — и сотрудник Мосгаза Андрей Мальцев. Именно он привез в Чувашию от ворот Александровского сада частицу Вечного огня. Перевозили ее в особой лампаде (называется она лампа Дэви, пояснил Андрей). А чтобы огонь не обжигал руки, упаковали лампу в короб из красного дерева, обработанный огнестойким составом…

Кстати, церемонию передачи частицы Вечного огня наблюдали не только присутствующие в Александровском саду. Смотрели ее по интернету и ребята из кадетской школы имени генерал-майора милиции В. Архипова. Вместе со сверстниками из кадетского корпуса они стали участниками торжественной церемонии у стелы «Город трудовой доблести». «Хоть кадеты и на каникулах, но к встрече частицы Вечного огня они готовились заранее, понимая, насколько важное это событие», — говорит директор кадетской школы Светлана Иванова.

Старшее поколение на встрече было представлено ветеранами труда ЧЭАЗа, производственного объединения имени Чапаева. «Самый боевой наш завод, сколько снарядов на фронт отправил», — гордится ветеран «чапаевки» Нина Михайлова.

О том, как помогали приближать Победу чебоксарские предприятия и как героически работали строители оборонительных рубежей, вспомнили многие из тех, кто выступал на митинге. И вице-премьеры Алексей Ладыков и Владимир Степанов, и глава Чебоксар Олег Кортунов, и глава администрации города Денис Спирин, и гендиректор АО «ЧЭАЗ» Алексей Ильбеков, и Иван Долгушин. А еще говорили они о том, как важна сейчас эта эстафета огня, которая тоже поможет сохранить память о героическом прошлом, о стойких и мужественных тружениках тыла, и городских, и сельских…

…Финальной точкой эстафеты огня станет мемориал в Козловском районе. Сегодня от частицы Вечного огня здесь вспыхнет другой Вечный огонь — в память о подвиге тружеников тыла. А из Чебоксар частицу Вечного огня проводили под песню о героях былых времен — ту самую, что звучала позавчера в Александровском саду…