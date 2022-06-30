В Чебоксарах проходит Форум городов трудовой доблести

Сегодня в Чебоксарах открылся второй Всероссийский форум городов трудовой доблести, на который съехались представители всех городов страны, носящих это гордое имя. Вместе с чувашской столицей почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», установленное Указом Президента Владимира Путина в 2020 году, сегодня носят 44 больших и малых городов России, жители которых в годы Великой Отечественной войны обеспечивали фронт всем необходимым, приближая День Победы.

До начала форума участники посетили открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей» у села Байгулово в Козловском районе, а позже возложили цветы у стелы трудовой доблести в центре Чебоксар. Дань памяти труженикам тыла отдали начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков, заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев, Глава Чувашии Олег Николаев, сенаторы, депутаты Госдумы России, члены Кабинета министров республики, Госсовета Чувашии, руководители администрации Чебоксар и представители делегаций городов трудовой доблести. Стелу у Главпочтамта, к слову, в Чебоксарах возвели в декабре прошлого года, спустя чуть более полугода после присвоения городу почетного звания. Чувашская столица стала одним из первых городов России, где имеется такая стела.

Основной площадкой форума стал Чебоксарский электроаппаратный завод, где участники разместились за одним огромным столом прямо в производственном цеху – в окружении автоматов и устройств, используемых для строительства мощных ледоколов и на атомных электростанциях. Глава Чувашии Олег Николаев назвал это символичным – вклад завода, эвакуированного в 1941 из Харькова на чувашскую землю, в общую победу бесценен, а нынешние поколение заводчан достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Одну из стен цеха отныне будет украшать карта России, на которой все города трудовой доблести выделены яркой подсветкой.

Как отметил Сергей Новиков, города, удостоенные высокого звания «Город трудовой доблести» должны стать родоначальниками и разработчиками основных смысловых концепций не только регионального, но и федерального уровня. «Цель форума – обмен самыми лучшими практиками передачи знаний новым поколениям россиян», — заметил он.

«Эту почетную миссию — проведение второго Форума городов трудовой доблести — мы восприняли очень ответственно и постарались наполнить его содержанием. Мы исходили из того, что Президент России, прежде всего, ставит перед нами задачу сохранения памяти. Нам было важно восстановить исторические факты и зафиксировать их таким образом, чтобы самим осознать всю важность событий, происходивших в годы Великой Отечественной войны, а также доступно и образно передать эти знания будущим поколениям», – сказал на открытии форума Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель республики также отметил, что задачи в тылу были не менее важными, чем на фронте — в тылу советский народ совершил не меньший подвиг, чем на передовой. Для увековечивания подвига тружеников прошлый год в республике был объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, поделившись своими впечатлениями об открытии мемориала в Байгулово и возложении цветов у стелы в Чебоксарах, отметил, что на наших глазах создается «удивительное, ранее невиданное братство городов трудовой доблести». Он пожелал, чтобы появляющиеся и в небольших городках, и в мегаполисах новые памятные места жили – «чтобы там были люди, дети, которые изучали бы по ним историю».

На форуме чествовали ветеранов-заводчан, о лучших практиках рассказывали представители работающей молодежи из разных регионов, работали диалог-сессии. Свою работу форум продолжит в субботу.

Фото Максима Васильева