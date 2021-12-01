В Чебоксарах торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

«В цехах-недостроях Победа ковалась…»

У здания главпочтамта в столице республики красным струящимся светом засияла высокая 26-метровая стела, посвященная трудовому подвигу жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Подсветку подключили вечером 24 декабря на торжественном открытии монумента.

Несмотря на крепкий мороз, возле нового памятника собралось немало гостей. Кроме первых лиц республики и города, на церемонию приехали депутаты Госдумы и представители Российского военно-исторического общества. Не могли пропустить такое событие и ветераны легендарных заводов, на которых в годы войны ради победы над врагом самоотверженно трудились тысячи чебоксарцев, и юные патриоты – участники школьных поисковых отрядов. Военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашии приветствовал собравшихся торжественным маршем. У памятника стойко нес вахту почетный караул в составе кадет Чувашского кадетского корпуса.

«Несомненно, присвоение Чебоксарам звания Города трудовой доблести для нас, жителей Чувашии, стало значимым событием. Символично, что высокий статус присвоен столице в год, который мы посвятили трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей, – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев на открытии монумента. – Люди, которые трудились на заводах в годы войны, показали мужество и отвагу и совершили настоящий трудовой подвиг, по значимости не менее важный, чем подвиг на фронте».

По словам руководителя региона, нынешние крупные предприятия республики Чебоксарский электроаппаратный завод, производственное объединение имени В. И. Чапаева, АО «Лента» были флагманами того времени, обеспечивал фронт необходимым и десяток других предприятий. Именно проявленное мужество и упорство тружеников, завоевавших немало значимых трудовых наград, позволили столице Чувашии претендовать на высокое звание Города трудовой доблести, отметил Олег Николаев, и, глядя на высокую стелу, устремленную в небо, добавил: «мы достойно оправдали доверие Президента страны, который своим Указом присвоил Чебоксарам этот статус».

Большую помощь в открытии памятника оказало Российское военно-историческое общество. Заместитель председателя объединения, руководитель проекта по созданию стел в городах трудовой доблести Николай Овсиенко отметил, что команда республики и города сработала на отлично: «Только 20 мая вышел Указ Президента страны о присвоении звания, а под завершение года мы уже открываем готовую стелу. Все сделано качественно и в кратчайшие сроки, как и принято было в Чувашии и в годы войны, и в мирное время». Он зачитал организаторам и участникам церемонии открытия стелы приветствие помощника Президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

«…Этот памятный знак – символ почетного звания Российской Федерации, присвоенного городу Чебоксары за неоценимый вклад, который внесли все жители Чувашии в достижение Победы 1945 года. В тяжелейших условиях, практически в чистом поле была налажена работа предприятий, на которых шло бесперебойное производство вооружения, боеприпасов, техники…Чувашия стала вторым домом для десятка тысяч людей, обездоленных войной…» – процитировал Николай Павлович.

С открытием памятника в честь тружеников тыла поздравили горожан главный федеральный инспектор по Чувашии Григорий Сергеев, передавший приветственные слова полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. Выступили также депутаты Госдумы Геннадий Аксаков и Алла Салаева, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, которые передали низкий поклон ветеранам-труженикам.

От имени ветеранского сообщества поблагодарила всех, кто причастен к увековечиванию памяти о тружениках тыла ветеран труда Чапаевского завода Нина Михайлова, 51 год проработавшая на предприятии.

«Мы очень рады, что наконец увековечена память о трудовом поколении военных лет, которое выпускало продукцию для фронта, – искренне благодарна Нина Борисовна. – Горжусь тем, что на стеле запечатлен и трудовой подвиг нашего завода, который недавно отметил свое 80-летие».

Нина Михайлова рассказала корреспонденту «СЧ», что пришла на завод в 1958 году. И призналась, что ей несказанно повезло много лет работать рядом именно с теми людьми, которые трудились в годы войны. Они рассказывали ей, в каких тяжелых условиях приходилось в те времена работать. «Недоедали, ночевали на рабочих местах, но никогда не падали духом, потому что знали, что от их труда зависит многое, что это самая нужная поддержка фронту. Вот что всегда восхищало и вдохновляло усерднее работать», – поделилась ветеран труда воспоминаниями. Выступая на сцене, Нина Михайлова даже прочитала стихи, посвященные своему заводу: «…Трудились чапаевцы, забыв про усталость, в цехах-недостроях Победа ковалась. Враг под Москвою, Отчизна в огне – поможем же, братцы, любимой стране…»

После торжества участники возложили к подножию монумента живые цветы и внимательно осмотрели запечатленные на нем сюжеты. Напомним, автор проекта – российский архитектор и скульптор-монументалист Денис Стритович отобразил на стеле и четырех вертикальных пилонах своего рода летопись трудовой доблести города. Кроме производства боеприпасов в Чебоксарах производилась электротехника для танков, самолетов и кораблей, маскировочные костюмы для солдат, ружейные ремни, коктейли Молотова. Отражена здесь и работа эвакогоспиталей. «Достойная работа! – восхитилась Нина Борисовна. – Хорошо, что стелу установили на таком видном месте в Чебоксарах. Признаюсь, сначала думала, что лучше памятнику быть в Парке Победы, но теперь вижу, что этот уголок словно создан для него»…

МНЕНИЯ

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:

«Свыше 200 тысяч жителей Чувашии ушли защищать своих близких на фронт, больше половины из них не вернулось. Они отдали жизнь, защищая страну и свою малую родину. А в это время тысячи наших земляков ковали победу в тылу — это были дети, старики, женщины. Трудились вдоль Волги, Суры, строили рубеж во имя Победы. Наши предки, ветераны являются примером для сегодняшней молодежи, как надо работать, трудиться, чтобы жить достойно, чтобы наша республика и страна уверенно двигались вперед».

Алла Салаева, депутат Госдумы:

«В те роковые сороковые годы в Чебоксарах не проходили ратные бои. «Бои» шли за другое – за создание производства, за каждый боеприпас, который направлялся на защиту страны. Наши медицинские работники в своих госпиталях спасали жизни солдат, чувашские женщины принимали как своих детей из блокадного Ленинграда. И конечно, подписание Президентом страны Указа о присвоении Чебоксарам звания «Город трудовой доблести» очень значимо для нас, для наших детей».

Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии:

«Установленная в Чебоксарах стела – апофеоз гордости и патриотизма нашей республики. Мы все так или иначе внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тех людей, которые были сильны и непоколебимы духом. В 1941 году они сплотились как монолит и выстояли. Уверена, мы будем достойными потомками и вместе справимся с любыми трудностями и задачами во благо нашей любимой родины».