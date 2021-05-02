Вероника Чумикова завоевала олимпийскую лицензию в женской вольной борьбе

Спортсменка из Чувашии прошла невероятный путь до завоевания заветной путевки на Олимпиаду в Токио в весовой категории до 57 кг. Вероника начала лицензионный турнир в Софии со стадии 1/8 финала схваткой с представительницей Пуэрто-Рико Марией Родригез Тирадо – спортсменка из Чувашии не оставила шансов своей оппонентке и одержала победу со счетом 11:0. В четвертьфинале представительница нашей республики достаточно уверенно обыграла чемпионку Европы-2019 венгерку Эмесе Барку со счетом 7:2. Для выигрыша лицензии достаточно было пройти в финал, поэтому противостояние в полуфинале имело решающее значение. В битве за путевку в Токио Веронику на стадии 1/2 финала ожидала норвежка Грейс Буллен – представительница Чувашии уступала в середине второго периода 6-12, но за 40 секунд до конца поединка сумела вырвать олимпийскую лицензию победой на туше.

Кстати, «СЧ» уже писала о завоевании путевки на Олимпиаду Сергеем Козыревым в весовой категории до 125 кг – в итоге представитель Чувашии выиграл олимпийский лицензионный турнир, в финале одержав победу над представителем Индии Сумитом Сумитом.