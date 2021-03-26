Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В весовой категории до79 кг у мужчин тяжелая финальная схватка ожидала Максима Иванова (второй слева) – представителю нашей республики противостоял грузинский спортсмен Леван Нахутсришвили. В начале поединка преимущество было у самбиста из Чувашии, и он смог сделать отрыв в три очка. Как ни пытался представитель Грузии догнать нашего спортсмена, но у него это не получилось сделать. В итоге Максим Иванов выиграл поединок 3:2 и завоевал золотую медаль кубка мира по самбо.

Также на ковре боролась уроженка Чебоксар Вера Лоткова (также вторая слева), которая ныне представляет Свердловскую область. Для нее финальная схватка в весовой категории до 54 кг со спортсменкой из Киргизии Абдумаилк Кызы Самара сложилась несравнимо легче – Вера Лоткова смогла досрочно завершить поединок благодаря  удачно проведенному болевому приему и стала обладательницей «золота».

Кстати всего российские самбисты смогли завоевать в первый день соревнований десять наград, шесть из  них – золотые, две – серебряные и две – бронзовые.

Опубликовано: 26 марта 2021 г.


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