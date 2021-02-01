СЕРГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

президент Всероссийской федерации самбо

«В этом году мы запускаем соревнования в рамках проекта «Самбо в школу», продвигаем этот проект во всех регионах. Будем проводить отборочные турниры среди школ. Лучшие 75 пригласим в Краснодар на финал, уже есть договоренность с губернатором края. Мероприятия такого формата надо проводить чаще! Если говорить о развитии самбо в целом, то Москва, Краснодарский край, Свердловская область — явные лидеры… В Поволжье неплохо самбо развивается в Чувашии, Пермском крае. В Центральном округе — Рязанская, Брянская области… Надеюсь, скоро и другие подтянутся».