Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией

На предолимпийском чемпионате России по вольной борьбе в Улан-Удэ представители нашей республики одержали историческую победу

Молодой спортсмен Сергей Козырев вернулся с главных стартов страны чемпионом России — таких побед в этом виде спорта у республики не было последние 37 лет! Еще один представитель сборной Чувашии Знаур Коциев завоевал бронзу. С борцами и их тренерами на днях встретился Глава Чувашии Олег Николаев. Он поздравил спортсменов с триумфом и пожелал дальнейших побед.

В торжественном зале Дома правительства спортсмены Сергей Козырев и Знаур Коциев, а также их тренеры Анатолий Хугаев и Арсен Келехсаев были впервые. Недавно они и в Чувашии. Вольники оттачивали свое мастерство в Республике Северная Осетия — Алания и выступали за этот регион, а в Чувашию прибыли в начале года по приглашению Героя России, президента федерации спортивной борьбы республики Николая Гаврилова.

«Я даже теряюсь при виде таких славных парней. Искренне благодарю вас за эмоции, которые вы нам подарили, — с улыбкой поприветствовал спортсменов Олег Николаев, обменявшись с брутальными борцами крепкими рукопожатиями. — Когда перед глазами есть такие примеры и победы, появляется интерес к спорту и здоровому образу жизни, — отметил руководитель региона. — Достаточно вспомнить, как после громких успехов наших атлетов на крупных соревнованиях в спортивные секции выстраиваются очереди желающих заниматься».

Олег Николаев пожелал спортсменам, чтобы эта победа стала одной из многих в их жизни, а в качестве напутствия привел слова из книги про знаменитого российского борца и политика Александра Карелина, которую читал, когда сам занимался спортом: «Когда Александра Александровича спросили, что надо делать, чтобы оставаться чемпионом, он ответил: вставать утром и идти на тренировку».

АРСЕН КЕЛЕХСАЕВ,

старший тренер спортивной сборной Чувашии, тренер Сергея Козырева и Знаура Коциева: «Планы в Чувашии — отбирать спортсменов в сборную, готовить, привлекать спортсменов для передачи опыта. Все условия для этого имеются, чувствуется поддержка руководства республики. И перспективные чувашские ребята есть, некоторых я уже взял на заметку. Будем растить из них чемпионов».

Чемпионат России прошел за несколько месяцев до Олимпийских игр и тем значимее результаты спортсменов. Как сообщил президент Федерации спортивной борьбы Чувашии Николай Гаврилов, окончательный список участников Олимпиады еще не утвержден, но ребята уже сейчас имеют все шансы попасть в национальную сборную нашей страны.

На встрече подчеркнули, что чувашская школа вольной борьбы всегда считалась одной из сильнейших в стране. Этот вид единоборства активно развивается и имеет большую армию поклонников, особенно в районах республики. Много раз Чувашия становилась местом проведения крупных соревнований по вольной борьбе, таких как Кубок мира среди женщин, открытый Кубок России, международные соревнования по вольной борьбе на Кубок Главы Чувашии, чемпионат и первенство России по вольной борьбе, турнир на призы Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова. На сегодняшний день в состав сборной команды России в разных возрастных группах входят 22 спортсмена-вольника. Кандидатами в олимпийскую команду страны по женской вольной борьбе являются Вероника Чумикова и Евгения Захарченко.

Олег Николаев выразил уверенность, что с приходом нового старшего тренера сборной республики по вольной борьбе Арсена Келехсаева и появлением новых лидеров вольная борьба в Чувашии достигнет еще больших высот.

Настоящим открытием чемпионата, безусловно, стал тяжеловес Сергей Козырев, выступавший в весовой категории до 125 кг. Спортсмену всего 18 лет, но, похоже, он заставил поволноваться соперников. Два года назад борец победил на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, и вот теперь после первого взрослого успеха в Улан-Уде намерен всерьез побороться за олимпийское «золото» в Токио. Как рассказал чемпион корреспонденту «СЧ», вольной борьбой он начал увлекаться в начальных классах школы. Поначалу для него это было не более чем увлечением, но вскоре переросло в серьезную работу.

«Откуда эти чуваши появились?! Столько времени их не было… Так говорили нам после чемпионата и нам это приятно», — эмоционально рассказывал о победе своего подопечного наставник Сергея, заслуженный тренер России по вольной борьбе Анатолий Хугаев. Теперь вместе со спортсменом он тоже будет работать в Чувашии и надеется, что результаты будут еще лучше. «Если раньше Чувашия славилась футболистами — Игнашевич, Головин, Дзюба, как известно, имеют чувашские корни, то теперь и в борьбе мы первые», — пошутили на встрече.

«Мне очень приятно представлять Чувашскую Республику, — поделился впечатлениями о первых месяцах в сборной республики Сергей Козырев. — Надеюсь, своим успехом я замотивирую молодых ребят заниматься вольной борьбой и добиваться успехов в спорте и в жизни. Будем работать». Такого же мнения был и его земляк, коллега по сборной Чувашии Знаур Коциев. «Будем продвигать республику, передавать свой опыт более молодым ребятам», — заверил он.

Ребята уже освоились в Чебоксарах. Тренируются в спортшколе олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова. Занятия в зале — шесть раз в неделю, готовятся к чемпионату Европы, который состоится в апреле. Тогда же станет известно о включении в олимпийскую сборную. «Как приехал, мне сразу здесь понравилось, — рассказал Сергей Козырев. — Условия хорошие, люди у вас живут добрые».

Как отметил министр физической культуры и спорта Василий Петров, спортсменов зачислят в Центр спортивной подготовки сборных команд республики имени А. Игнатьева, а как членам основного состава сборной России им будут выплачивать ежемесячную стипендию Главы Чувашии в размере 30 тысяч рублей. Рассматриваются и другие меры поддержки. «Создадим спортсменам и тренерам максимально комфортные условия, чтобы был результат, а это в свою очередь повысит массовость спорта в республике», — сказал министр.

Фото Максима Васильева

Члены сборной по вольной борьбе с удовольствием встречаются с юными борцами Чувашии. Пример чемпионов мотивирует ребят расти над собой и добиваться высоких результатов в спорте.