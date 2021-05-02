Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио

Представители Чувашии Сергей Козырев и Вероника Чумикова взяли олимпийские лицензии на квалификационном турнире по вольной борьбе, который проходил в Софии.

Свой путь к путевке в Токио в весовой категории до 125 кг Сергей Козырев начал схваткой в 1/8 финала против Георгия Иванова из Болгарии. Представитель Чувашии не оставил никаких шансов своему сопернику и победил со счетом 12:2. В четвертьфинале Сергей победил Роберта Барана из Польши — 7:2.

Для выигрыша лицензии необходимо было пройти в финал соревнований, поэтому противостояние в полуфинале имело решающее значение. В 1/2 финала спортсмен из Чувашии благодаря борцовскому приему на три балла сумел сломить сопротивление венгра Даниэля Лигети, поединок завершился со счетом 3:2.

Таким образом Сергей Козырев завоевал для России путевку на Олимпиаду в Токио в весовой категории до 125 кг.

В свою очередь Вероника Чумикова стартовала в весе до 57 кг со стадии 1/8 финала схваткой с представительницей Пуэрто-Рико Марией Родригез Тирадо — спортсменка из Чувашии, не затратив много сил, одержала победу со счетом 11:0. В четвертьфинале представительница нашей республики уверенно обыграла чемпионку Европы-2019 венгерку Эмесе Барку со счетом 7:2. В битве за путевку в Токио Веронику на стадии 1/2 финала ожидала норвежка Грейс Буллен. Наша спортсменка в середине второго периода уступала со счетом 6:12, но за 40 секунд до конца поединка сумела вырвать олимпийскую лицензию победой на туше.

Фото United World Wrestling

«Все соперники были достойные, — отметил в интервью Федерации спортивной борьбы России Сергей Козырев. — Для меня психология — главный фактор успеха».