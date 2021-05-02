Чувашский борец выиграл олимпийскую лицензию

Представитель Чувашии, действующий чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы борец Сергей Козырев добрал для России шестую, заключительную путевку на Олимпийские игры – наша страна в Токио будет представлена в полном составе в вольной борьбе.

Как сообщает пресс-служба Минспорта республики, высокие спортивные результаты Сергей показал на проходящем в эти дни в Софии (Болгария) мировом квалификационном лицензионном турнире по спортивной борьбе. В весовой категории до 125 кг он в 1/8 финала уверенно победил Георгия Иванова (Болгария), а в четвертьфинальной схватке взял верх над Робертом Бараном (Польша). В решающем поединке на путевку в Токио Сергей Козырев одержал победу над Даниэлем Лигети (Венгрия).

В борьбу за лицензию вступит еще одна представительница Чувашии Вероника Чумикова. Напомним, что на мировом лицензионном турнире в Софии решится судьба двух оставшихся путевок в каждом весе на Олимпийские игры в Токио в женской борьбе.