Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции

Представитель Чувашии Сергей Козырев на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по вольной борьбе занял второе место в весовой категории до 125 кг.

Ранее наш спортсмен одержал победу на чемпионате России — о перипетиях соревнований «СЧ» рассказывала. Благодаря этому достижению представитель Чувашии прошел отбор в состав национальной команды на первенство Европы.

Свой путь на турнире Сергей Козырев начал со схватки в 1/4 финала против представителя Украины Александра Хоцяновского — спортсмен из Чувашии в упорной по накалу битве смог одержать победу со счетом 9:7. На стадии полуфинала Сергею Козыреву противостоял борец из Венгрии Даниэль Лигети — эта схватка для представителя Чувашии сложилась несравнимо легче, и в итоге он одержал победу 10:0. В битве за золотую медаль Сергей сражался с Тахой Акгулем из Турции, но противостоять стилю турецкого борца нашему спортсмену не удалось, и в итоге он занял второе место на чемпионате Европы.

Еще одна представительница Чувашии Вероника Чумикова также успешно выступает на турнире в весовой категории до 59 кг — спортсменке удалось пробиться в финал, в котором она сразится с Биляной Дудовой из Болгарии. Результаты битвы за «золото» станут известны уже после подписания номера в печать.

Фото region15.ru

В отличие от чемпионатов мира и Олимпиады на европейском первенстве российским борцам, в том числе и Сергею Козыреву, было разрешено использовать символику в цветах национального флага.