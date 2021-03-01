Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани

28 марта бойцы ММА из Чувашии выступили в Казани. Там прошел финал чемпионата ПФО по смешанным единоборствам. Поддержать наших спортсменов в соседнюю республику отправился и мэр Чебоксар Олег Кортунов.

По итогу соревнований сразу три чувашских борца отобрались на чемпионат России.

«Ребята показали очень высокий уровень подготовки. От чистого сердца поздравляю и хочу пожелать вам всегда стремиться только к лучшему», — отметил глава города.

Кстати, на финале чемпионата в Казани присутствовали также президента Союза ММА России Радмир Габдуллин и четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко.