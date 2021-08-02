В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии

В пятницу, 27 августа, отмечается Международный День бокса. Воспитанники чувашской школы бокса отметят свой профессиональный праздник спортивным мероприятием на Красной Площади столицы.

В этот день на профессиональном ринге состоятся захватывающие поединки ведущих мастеров кожаной перчатки республики. В числе почетных гостей – ветераны бокса Чувашии, Заслуженные мастера спорта СССР Валерий Лаптев и Валерий Львов. Начало – в 16:30.

Справочно:

В Чувашской Республике бокс пользуется большой популярностью. Ещё в далёком 1968 году представитель чувашской школы бокса Валериан Соколов на XIX летних Олимпийских играх в Мехико завоевал золотую медаль в легчайшем весе (54 кг). Эта победа вдохновила воспитанников чувашской школы бокса на новые спортивные достижения. В разные годы спортсменам Чувашии удалось завоевать практически всё «золото» любительского бокса. Обладателями наград высшей пробы становились чемпион мира и Европы Валерий Львов, победитель Кубка мира Валерий Лаптев, чемпион Европы Владимир Мельник и многие другие.