В Чебоксарах при поддержке «АККОНД» пройдут Всероссийские соревнования «Шоколадный кубок»

Со 2 по 12 августа 2025 года в Чебоксарах в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» развернется захватывающее событие — Всероссийские соревнования «Шоколадный кубок» — этап Кубка России среди юных шахматистов. Ожидается, что турнир соберет около 750 участников из 49 регионов России: от Санкт-Петербурга до Камчатки, от Ямало-Ненецкого автономного округа до Краснодарского края.

Статусное мероприятие в преддверии 556-летней годовщины столицы Чувашии уже в третий раз пройдет при поддержке кондитерской фабрики «АККОНД» в лице генерального директора Валерия Иванова и председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Валерий Иванов в очередной раз поддержал инициативу проведения «Шоколадного кубка» и подчеркнул важность подобных соревнований: «Шахматы — это прекрасный способ развить интеллектуальные способности и логическое мышление у молодежи. Они не только учат стратегии и тактике, но и формируют важные личностные качества, такие как концентрация, терпение и ответственность. Интеграция шахмат в образовательный процесс — это инвестиция в будущее наших детей, в их интеллектуальное и личностное развитие».

«АККОНД» регулярно поддерживает федеральные спортивные соревнования, участвует в социальных проектах для детей. На фабрике создана целая программа, направленная на профессиональный рост подрастающего поколения для выбора будущей профессии. Это и поддержка молодежи в начале трудовой деятельности, и организация практики в период обучения.

«Учитывая стабильный рост производства, мы постоянно создаем новые рабочие места. Сейчас в связи с расширением производства активно идет кампания по набору персонала. На предприятии внедрена система наставничества. Неважно, какой у вас опыт работы, мы всему научим, главное — желание трудиться. Будем рады видеть всех желающих в нашем большом дружном коллективе», — комментирует Валерий Николаевич.

По традиции чебоксарские кондитеры готовят для юных победителей эксклюзивные призы — кубки из натурального шоколада.

Каждый трофей весом около 700 граммов отлит из шоколада на какао-масле и покрыт золотым пищевым красителем. По заверению мастеров, такая награда может храниться целый год, если температура в помещении не более 22 градусов.

Помимо шоколадных кубков «АККОНД» подготовил специальные сладкие подарки для участников и призеров: лимитированную серию наборов конфет «Птица дивная» в шахматной тематике, печенье-сэндвич «ТРИО», а также яркую атрибутику и сувенирную продукцию: галстуки, блокноты, ручки, браслеты.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится уже 2 августа в Чувашской государственной филармонии.

Приглашаем всех на «Шоколадный кубок — 2025», который пройдет с 3 по 11 августа в Ледовом дворце «Чебоксары Арена»!

Это не только главное шахматное событие лета, но и настоящий праздник для всех: приходите поддержать участников, поучаствовать в творческих конкурсах, мастер-классах или сыграть в настольные игры.

Подробная информация о месте проведения, расписании и условиях участия опубликована на официальном сайте турнира www.cupchess.ru. Следите за обновлениями!

От всей души желаем ребятам успехов и блистательных побед!