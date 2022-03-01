В Чебоксарах пройдет суперфинал чемпионатов России по шахматам

В Центральном доме шахмат города Москвы вчера было подписано соглашение между Кабинетом министров Чувашии и Федерацией шахмат России (ФШР) о проведении в Чебоксарах суперфиналов 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин. Соревнования пройдут 10–23 сентября 2022 года в рамках программы «Шахматы в музеях», которую совместно реализуют ФШР и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. «Местом проведения станет Чувашский государственный художественный музей. За награды престижного турнира будут бороться сильнейшие шахматисты страны, показавшие наилучшие результаты по итогам пяти отборочных этапов. Мероприятие такого уровня станет большим стимулом для развития шахмат в республике», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.