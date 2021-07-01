Девять дней с королями и конями

В шахматах у женщин равные права с мужчинами.

В столице Чувашии завершился 4-й этап Высшей лиги чемпионата России по шахматам. Баталии за «клетчатыми столами» продолжались девять дней, и по их итогам в суперфинал вышли 10 шахматистов (5 в общем зачете и 5 в женском). Всего же в чебоксарском этапе приняли участие более 100 спортсменов, а призовой фонд чемпионата составил 5 млн рублей, сообщили в Минспорте Чувашии.

В общем зачете единоличное лидерство захватил представитель Москвы Павел Понкратов. «Научился я играть в 5 лет, благодаря деду, — рассказал он в интервью Федерации шахмат России. — Интерес возник на фоне постоянных побед над дедом — он позволял себя обыгрывать и даже подсказывал как».

Второе место на турнире занял Максим Чигаев из Тюменской области, а третье — шахматистка из ЯНАО Александра Горячкина. Поясним: в шахматах не существует понятия «мужской турнир» — есть соревнования среди женщин и соревнования в общем зачете, на которые могут подавать заявки как представители сильного пола, так и слабого.

КСТАТИ Примеров, когда дамы успешно выступали наравне с мужчинами в шахматах, немало. Известная шахматистка Юдит Полгар играла за мужскую сборную Венгрии на шахматной Олимпиаде 2014 года в Норвегии и завоевывала серебряные медали в командном первенстве.

Остальные места были распределены без гендерных неожиданностей. Оставшиеся две путевки в общем зачете получили шахматисты из Вологодской области и Москвы. А в женской группе в пятерку лучших вошли две москвички и представительницы Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

В соревнованиях принимали участие и два юных шахматиста из Чувашии — Антон Смирнов и Анна Хмелева. Но отобраться в суперфинал, который пройдет в сентябре этого года в Уфе, им не удалось. Однако, не беда — играя с титулованными шахматистами ребята приобрели ценный опыт! И оттачивать мастерство им есть где — сейчас в республике работают сразу две шахматные школы от знаменитых гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина.