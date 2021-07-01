Первое требование — качество. Это незыблемо

История создания АО «Фирма «Акконд-агро» берет начало в далеком 2006 году, 15 лет назад на базе предприятия «Техсервис» образовалось Акционерное общество «Фирма «Акконд-агро». В начале 2000-х годов, когда наша страна делала акцент на развитие агропромышленного комплекса, когда инвесторы — крупные промышленные предприятия — пришли в сельское хозяйство, чтобы поднять его на должный уровень, глава Янтиковского района в поисках инвестора предложил эту площадку своему земляку, генеральному директору АО «АККОНД», депутату Государственного Совета Чувашской Республики Валерию Иванову, и началась большая работа.

Начинали с растениеводства, а сегодня сельскохозяйственный комплекс АО «Фирма «Акконд­агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО» являются одним из крупнейших в Чувашской Республике молочным хозяйством полного цикла: своя земля — свое молоко — своя переработка.

Сельхозпредприятие в настоящее время обрабатывает около 4 тыс. га земли на территории Янтиковского, а также Буяновского, Тюмеревского, Турмышского сельских поселений.

На предприятии постоянно обновляется техника: имеется и импортного, и отечественного производства. В последние годы, с принятием государственной программы по 40­процентному субсидированию на покупку сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства приобретена новая техника, которая позволяет увеличить производительность, уменьшить себестоимость продукции.

На сегодня в комплексе содержится более 2000 голов крупнорогатого скота, в том числе 976 высокоудойных коров. Здесь созданы условия содержания буренок на самом высоком уровне — внедрены передовые технологии и современные стандарты: специальные матрасы для сна и отдыха соответствуют физиологическим потребностям животных, термоизолированные поилки постоянно поддерживают оптимальную для питья температуру воды. Автоматизированное оборудование кормит, поит, убирает.

Программное обеспечение позволяет отслеживать физическое состояние и удой всех питомиц «коровьего рая» — у каждой есть не только электронный чип, где содержится вся информация, но и паспорт — документально подтвержденная родословная. Доильное оборудование «Европараллель 2х24» фирмы SAC позволяет доить одновременно 48 коров, а работают при этом лишь три оператора машинного доения.

Фирма «Акконд­агро» является племенным хозяйством по репродукции буренок черно-­пестрой голштинской породы. Сегодня все поголовье на предприятии именно этой породы, которая благодаря высокой продуктивности пользуется большим спросом.

Дойка здесь — два раза в день. Цель молочников — надоить, охладить и быстро отгрузить, чтобы потребитель смог приобрести свежую продукцию. Недаром на предприятии дорожат лозунгом «От дойки до фасовки — не более 2-­х часов». Жирность молока составляет более 4,0%, белок — 3,2.

Бесперебойная работа предприятия полного цикла — это сложный, многоступенчатый процесс, который невозможно обеспечить без инноваций и внедрения новых технологий. Чтобы следовать согласно заданному вектору, требуются регулярные капитальные вложения в материально­-техническую базу.

В ближайшей перспективе на агропредприятии запланировано строительство новых объектов — двух телятников по 240 голов каждый, зернохранилища, силосохранилища и навозохранилища. Инвестиционный проект на 100 млн рублей рассчитан на 2021–22 годы.

Сегодня благодаря добросовестному труду сплоченной команды из 145 профессионалов под руководством директора Николая Фомина агропредприятие занимает одно из лидирующих позиций в перерабатывающей отрасли Чувашской Республики.

АО «Фирма «Акконд­агро» в течение последних лет неизменно входит в число лидеров в клубе «Агро­100». В 2020 году заняло 3 место среди сельхозпредприятий республики по эффективному ведению хозяйственной деятельности.

— Валерий Николаевич, какие планы у предприятия по развитию, скажем, по расширению земельных угодий?

— Мы сформировали свою кормовую базу, на данном этапе развития нам достаточно земли. С увеличением поголовья скота в перспективе будем рассматривать и планы по расширению земельных угодий. Однако предприятие активно участвует в государственной программе по внедрению в оборот залежных земель. В прошлом году мы взяли заброшенный участок на территории Янтиковского сельского поселения площадью порядка 50 га, в этом году проводим работы по выкорчеванию молодого леса, самосева.

Предприятие участвует и в программе по сохранению плодородия почвы, по ее известкованию, фосфатированию. Это большие затраты. Благодаря федеральному и региональному правительствам субсидирует до 80–90 процентов понесенных затрат. В прошлом году, воспользовавшись этой программой, мы заизвестковали 300 гектаров.

— Какой урожай ожидаете в этом году?

— В сельском хозяйстве играют немаловажную роль климатические условия, но в силу того, что мы все засеяли в отведенные агротехнические сроки, вовремя вносили биостимуляторы, обрабатывали препаратами, думаю, урожай должен быть достойным наших затрат и трудов.

Прошлый год по урожайности был хорошим, в амбарном весе мы получили — 38,5 центнера с гектара, урожайность кукурузы составила 450 ц/га. Из зерновых мы возделываем пшеницу, рожь, ячмень, овес. Излишки зерна продаем «Чувашхлебопродукту» и другим хлебоприемным пунктам.

— Результат такого серьезного подхода к формированию кормовой базы — регулярный выпуск на молочном заводе новинок отменного качества. Расскажите немного об истории создания ООО «АККОНДМОЛОКО».

— Переработка молока была организована предприятием «Акконд­агро» в 2010 году: было выкуплено производственное здание бывшего Янтиковского райпо, размещено самое современное оборудование. С расширением молочного производства было решено перерабатывающее предприятие вывести в отдельную структуру. С 2017 года это уже ООО «АККОНДМОЛОКО» с объемом переработки более 20 тонн в сутки и выпускающее более 30 видов продукции.

С этих пор постоянно финансируем крупные проекты молочного завода — за последний год инвестировали немало средств в обновление технологического оборудования и возведение нового, третьего, производственного корпуса. Такая масштабная реконструкция основного производства позволит увеличить мощность, повысить эффективность процессов и производительность труда. За все годы существования молочного завода в его реконструкцию и модернизацию было вложено около 150 млн рублей.

Сейчас под руководством директора завода Олега Новикова на производстве идет масштабная подготовка к запуску технологических линий по производству совершенно новых продуктов в современных форматах.

— Сколько молока на сегодняшний день перерабатывает ООО «АККОНДМОЛОКО»?

— Наш завод способен перерабатывать около 80 тонн молока в сутки. Сейчас предприятие выпускает более 30 наименований молочной продукции под двумя брендами — «От Красули» и «Гармония дня».

— Безусловно, эти бренды знают и любят многие почитатели правильного питания и здорового образа жизни. Можете назвать формулу успеха продукции «АККОНДМОЛОКО»?

— Сейчас завоевать и удержать потребителя можно только одним — высоким качеством и 100% натуральностью продукта. Это наше главное преимущество. С каждым годом становится все больше любителей экологически чистых продуктов, без ГМО и консервантов. Обращают внимание и на место производства. На мой взгляд, мы полностью соответствуем этим требованиям рынка — агрокомплекс полного цикла расположен здесь, на родной чувашской земле, в районе с чистейшей экологией, коров выращиваем и кормим сами, здесь же переработка молока. Вот и получается 100% настоящий фермерский продукт.

Вся продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ и технических регламентов, разработанных нашими специалистами. Компания полностью контролирует качество на протяжении всей цепочки производства продукта — «от поля до прилавка».

С недавнего времени информация о продукте внесена в национальную систему цифровой маркировки «Честный знак», которая гарантирует потребителям подлинность и заявленное качество продукции.

— Продукция «От Красули» и «Гармония дня» представлена практически во всех федеральных сетях республики. Конкуренция довольно-­таки высокая. Расскажите, как добиваетесь успешных продаж?

— Стремимся оставаться одним из самых надежных и стратегически важных партнеров крупнейших федеральных ритейлеров на территории Чувашии, и нам это удается. Сегодня на полках супермаркетов изобилие молочных продуктов из дальних регионов страны с увеличенным сроком годности. Мы же стремимся предложить покупателю местный натуральный продукт превосходного качества, которому он привык доверять. К тому же, постоянно держим руку на пульсе, отслеживаем последние тенденции на молочном рынке и выпускаем новые востребованные продукты. В скором времени планируем расширить географию поставок и открыть новые рынки за пределами Чувашии.

— Какими интересными новинками удивите взыскательную публику в ближайшем будущем?

— Процесс обновления ассортимента идет полным ходом. В начале года расширили линейку «Гармония дня» уменьшенным форматом. Теперь помимо 900 г семейной ПЭТ­упаковки кефир и бифидок выпускаются в бутылке по 450 г.

Совсем недавно в рамках многочисленных летних праздничных республиканских фестивалей представили новинку — питьевой йогурт «Гармония дня» с кусочками натуральных фруктов и ягод в 450 г ПЭТ-­бутылке и получили от населения массу положительных отзывов о нем.

Нежный кисломолочный продукт с густой консистенцией произведен на основе молока с собственной фермы с добавлением йогуртовой закваски.

Продукт со вкусом клубники, вишни и персика уже появился в фирменных магазинах «АККОНД» и других магазинах республики.

Сейчас занимаемся реализацией других, не менее перспективных, проектов. Уже на завершающем этапе запуск производства сметаны, десертных йогуртов с различными вкусами и творожных продуктов в новом формате.

Главная наша цель — сочетать в новом продукте неизменное фермерское качество и современные тенденции подачи, чтобы все полезные свойства были сохранены. У нас сильная команда инженеров и технологов, поэтому все инновации и разработки внедряем самостоятельно. Вообще, кадры — это золотой фонд нашего предприятия.

— Молочно-­товарный комплекс — социально­-ориентированное предприятие…

— Прежде всего хочу отметить, что благодаря группе компаний «АККОНД» в Янтиковском районе появились дополнительные рабочие места с достойной зарплатой для местных жителей.

Сейчас всего на наших двух предприятиях трудится 240 человек. Стараемся привлекать молодежь, поддерживать пожилых, которые передают свой опыт юношам и девушкам, занимаются наставничеством. Для работников создаются комфортные условия, организована доставка на работу и обратно домой.

В этом году на 15% повысили заработную плату работникам. Это в среднем по году, в сезон, конечно же, получают больше.

На предприятии работают активные, целеустремленные люди. Например, на недавно прошедшем республиканском конкурсе «Я — женщина» наши работницы получили сертификаты, стали стипендиатами главы администрации района. Молодые специалисты участвуют в программе, улучшают жилищные условия.

Активно принимают они участие и в профессиональных конкурсах. Так, операторы машинного доения стабильно показывают хорошие результаты, не стал исключением и этот год. В конкурсе мастеров машинного доения коров 1 место на республиканском конкурсе завоевала многократный призер ежегодных республиканских и всероссийских соревнований Екатерина Георгиева. В номинации «Самый молодой зоотехник­селекционер» победу одержала начинающий специалист предприятия Наталия Григорьева. В организации работает с 2016 года и проявила себя как активный, целеустремленный молодой профессионал. Их родители работают в «Акконд­агро»: мать— телятницей, отец— ведущим зоотехником. Такая трудовая династия у нас.

— Сельхозкомплекс АО «Фирма «Акконд­агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО» — ведущее предприятие в районе — не только по земельным площадям, но и по количеству работников, да и по налогам крупнейшее. Как выстраиваются взаимоотношения с администрацией района?

— Мы работаем в тесной связке. Предприятие принимает активное участие в жизни района, оказывает помощь в организации и проведении многих мероприятий. Власть и бизнес должны идти рука об руку. Комплекс является основным плательщиком налогов в бюджет района, мы помогаем в решении вопросов в социальной сфере, они тоже идут навстречу.

— Валерий Николаевич, вы очень много сделали и делаете для родного района. Помогаете и молодым, и пожилым. Многое сделали для развития спорта.

— Хочется, чтобы жизнь сельчан была разнообразной. Так, они ходят в бассейн, участвуют в культурных мероприятиях, выезжают в столицу республики в театры. На наших предприятиях имеются свои мини­футбольная, волейбольная команды, которые участвуют в районных соревнованиях и занимают призовые места.

Кроме того, жители Янтиковского района активно участвуют в программе инициативного бюджетирования, мы их поддерживаем: дамбу сделать, водонапорную башню отремонтировать, дорогу защебенить и т.д. — наше агропредприятие всегда готово поддержать активных и целеустремленных.

Жизнь в сельском хозяйстве нелегкая, но, по словам работников агропредприятия, интересная и энергичная. И пока на селе живут и трудятся такие энтузиасты, мы будем пить вкусные и полезные молочные продукты «Гармония дня».

Владислав Николаев