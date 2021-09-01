О тех, кто делает эстафету «СЧ» запоминающейся

Поддержат призами и личным примером

Вкусные сладости и спортивный стиль — как это сочетается? Очень просто — если речь идет о кондитерской фабрике «АККОНД».

Это предприятие всегда поддерживает людей, ведущих активный и здоровый образ жизни, — не только внедряет на производстве передовые экологические технологии, но и выступает партнером проходящих в республике крупнейших спортивных мероприятий — как чемпионат России по легкой атлетике, Кубок мира по спортивной ходьбе, Всероссийский турнир по прыжкам с шестом и, конечно же, эстафета « Советской Чувашии». Традиционные сентябрьские старты «СЧ» уже невозможно представить без вкусных призов, которые вручает давний друг и партнер нашей эстафеты. Приверженность спорту работники фабрики доказывают и личным примером: женская команда «АККОНД» много раз выходила на старт эстафеты и становилась победителем в женской группе.

И в этом году «АККОНД» приготовил для участников соревнований вкусные и полезные для здоровья призы. Какие именно — узнают команды, поднявшиеся в эту субботу на пьедестал почета эстафеты «Советской Чувашии».

Нинель Ткаленко

В одной команде

Подготовка к традиционной сентябрьской легкоатлетической эстафете «СЧ» (она же — финал Фестиваля спорта прессы Чувашии) вышла на финишную прямую.

Уже послезавтра, 4 сентября, на дорожки стадиона «Олимпийский» выйдут любители активного образа жизни. В их числе — преданные друзья газеты, без которых просто невозможно представить этот праздник спорта. Наши надежные партнеры — Чувашпотребсоюз, кондитерская фирма «СМАК», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования не только подставляют свое плечо в подготовке и организации одних из крупнейших в республике соревнований, но и ежегодно с удовольствием сами выходят на старты.

Невозможно представить эстафету «СЧ», как, впрочем, и любое другое важное событие в жизни главной республиканской газеты, без поддержки Чувашпотребсоюза. Вот уже около 10 лет чувашские кооператоры активно участвуют в осенних забегах «СЧ», выставляя свои команды. Что и неудивительно. Дружба со спортом, «здоровые» ценности, активная гражданская позиция — отличительные черты компании. На предприятии немало спортивных традиций. Так, ежегодно в разных районах республики среди семей работников организаций и предприятий системы потребительской кооперации проводится фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья», а также физкультурно-оздоровительная спартакиада по девяти видам спорта.

Среди тех, кто всегда помогает редакции в проведении спортивного праздника, — и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Эстафета «Советской Чувашии» — традиционный, не просто спортивный, но и общественный праздник, который символизирует преемственность поколений, считают в одном из ведущих медицинских учреждений страны. Она объединяет профессионалов и любителей, детей и взрослых, людей самых разных профессий и возрастов, а значит, по праву может называться общенародной.

Много лет в команде друзей Фестиваля спорта прессы участвует кондитерская фирма «СМАК». Стало уже доброй традицией к наградам и кубкам вручать победителям вкуснейшие торты от чебоксарских кондитеров. Предприятие, кстати, оказывает поддержку не только нашему празднику. Помощь школам, детским садам, молодежи, пожилым, спортивным и общественным организациям — этой работе в компании уделяют большое внимание на протяжении многих лет.

Спасибо, друзья! Ваша помощь и поддержка бесценны. Благодаря вам эстафета «СЧ» всегда проходит на высоком уровне.

Ольга Казакова