Шахматный бум ожидает Чувашию

Суперфинал чемпионата России по шахматам пройдет в Чувашском государственном художественном музее с 10 по 23 сентября. В турнире примут участие лучшие шахматисты России — 12 мужчин и 12 женщин. Организацию его обсудили на первом заседании рабочей группы по подготовке и проведению соревнований во главе с председателем Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

У нашей республики уже есть солидный опыт проведения крупных турниров — в прошлом году в Чебоксарах проходил четвертый этап чемпионата России по шахматам. Также с 2016 года Чувашия ежегодно принимала мемориал В.Д. Сергиевского.

«Суперфинал чемпионатов России станет не просто соревнованием, это будет яркое и интересное событие для всей республики, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — Сейчас уже разработана Дорожная карта, кроме самой программы турнира, который будет длиться на протяжении двух недель, составлена программа дополнительных спортивных мероприятий, которые пройдут в республике в дни проведения соревнований».

Планируется проведение в муниципалитетах республики сеансов одновременной игры с профессионалами и мастер-классов ведущих шахматистов Чувашии для любителей интеллектуальной игры.

СПРАВКА «СЧ» Порядка 15 тысяч жителей республики занимаются шахматами. Также в нашей республике реализуется проект «Шахматы в школе» — в 67 школах Чувашии около трех тысяч ребят обучаются игре в шахматы.

Также возможен приезд в республику звезд советских и российских шахмат — Анатолия Карпова, Сергея Карякина, Владимира Крамника. Планируется проведение конкурсов и викторин на шахматную тематику. В рамках культурной программы на стадии обсуждения вопрос приезда выставки музея шахмат из Москвы с уникальными экспонатами, которые расскажут об истории интеллектуальной игры.

На время проведения турнира Чебоксары станут центром российских шахмат. Поэтому на заседании обсуждался вопрос создания на одной из центральных площадей столицы республики фан-зоны, в которой на большом экране будут транслироваться соревнования с комментариями известного гроссмейстера Сергея Шипова. Также обсуждается организация театрализованных тематических шоу и шахматных турниров для всех желающих.