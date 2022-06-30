Утвержден логотип чемпионата России по шахматам

Федерация шахмат России утвердила логотип и брендбук суперфинала 75-го чемпионата страны по шахматам среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Соревнования пройдут с 10 по 23 сентября в Чувашском государственном художественном музее. В основе концепции логотипа — национальный колорит. На фоне карты России с обозначением города Чебоксары изображен чувашский орнамент, дополненный шахматной символикой, сообщили в Минспорта Чувашии. В нижней части расположен информационный блок, конкретизирующий название соревнований. Официальный логотип турнира обрамляет стилизованная рамка, выполненная из элементов национального орнамента. Символика чемпионата страны будет использоваться при разработке и изготовлении полиграфической, наградной и сувенирной продукции соревнований.