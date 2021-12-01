Юные шахматисты получили в подарок профессиональные шахматные часы

В преддверии Нового года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков преподнёс воспитанникам республиканской шахматной федерации сразу 10 профессиональных электронных шахматных часов.

Шахматные часы — прибор, используемый во время шахматных партий. Подаренные часы самой последней модели — совмещают функции контроля времени и подсчёта ходов.

Вручая их юным спортсменам, Анатолий Аксаков отметил, что в последнее время Чувашия становится центром шахмат, на ее территории проводятся различные соревнования. Так, в этом году мы принимали этап чемпионата России, в котором участвовали известные гроссмейстеры страны и мира. А в будущем году в нашей республике запланировано проведение Суперфинала чемпионата России по шахматам. Современные электронные часы помогут ребятам совершенствовать свое мастерство и вести более качественную подготовку к предстоящим турнирам.

«На этой неделе в Москве я присутствовал на премьере фильма «Чемпион мира», посвященного моему другу, великому шахматисту Анатолию Карпову. Он просил передать вам слова поздравления с наступающим Новым годом и пожелания здоровья и успехов в вашем любимом деле – шахматах! Уверен, если вы будете упорно заниматься и много тренироваться, то добьётесь больших успехов и прославите Чувашию на всю страну и весь мир», — пожелал юным спортсменам Анатолий Аксаков.

«Вы все многого добились в этом году, и впереди — новые цели и планы. Я искренне желаю, чтобы все они сбылись! Успехов вам, удачи и счастья!» — поздравил ребят с наступающим Новым годом министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров и вручил Анатолию Аксакову Благодарность от Федерации шахмат России за большой личный вклад в развитие шахмат на территории Чувашской Республики.

После вручения подарков и поздравлений с наступающими праздниками начался сеанс одновременной игры в шахматы. Провёл его самый юный в современной истории развития шахмат Чувашии мастер ФИДЕ Антон Смирнов. Одновременно за десятью шахматными досками вызов 15-летнему спортсмену бросили победители и призеры первенств Чувашии.