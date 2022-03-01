Девятилетняя Марьяна выиграла этап Кубка России по шахматам

Представительница нашей республики Марьяна Осипова выиграла бронзовую награду на завершившихся недавно в Казани Всероссийских соревнованиях «Мемориал В.П. Яндемирова». Данный турнир являлся одним из этапов Кубка России.

Соревнования проходили по швейцарской системе с контролем времени — 90 минут на партию. За каждый сделанный ход участнику добавлялись 30 секунд. Состязания проводились среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

Марьяна, выступавшая в группе девочек до 9 лет, продемонстрировала быстрое мышление, знание множества шахматных комбинаций, набрала 7 очков из 9 возможных и заняла третье место, сообщили в Минспорте Чувашии. Золотую медаль завоевала Марьям Нагаева из Татарстана, а «серебро» — Вера Вишнева из Тульской области.

А чуть раньше, там же, в Казани, Марьяна стала победителем открытого шахматного фестиваля «Шахматная принцесса весны-2022» в группе девочек 2015 года рождения. Как сообщают в республиканской федерации шахмат, занимается Марьяна в шахматном клубе на базе ДНК имени С.А. Абрукова (ЧГУ) и сейчас готовится к первенству России, которое пройдет в мае в Костроме.