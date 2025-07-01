Донецкие студенты прошли практику в Чебоксарах

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За реальным рабочим местом осваивать будущую профессию интереснее. Фото ЧЭАЗ

Трудовой семестр на заводе

Три недели на Чебоксарском электроаппаратном заводе постигали будущую профессию инженера студенты из Донецка. Десять молодых людей учатся на кафедре электроприводов и автоматизации промышленных установок Донецкого национального технического университета, а в столице Чувашии они оказались благодаря сотрудничеству вуза с ЧЭАЗ и Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова.

Ребята увидели, как работает большое предприятие и какие производственные процессы проходят в различных подразделениях завода. Как отмечают на ЧЭАЗ, заводчане не просто рассказывали будущим специалистам об особенностях своей работы, но и доверяли им решение реальных производственных задач.

Так, в департаменте разработки заказов студенты учились читать конструкторскую документацию, а в управлении проектирования и конструирования релейной защиты и автоматики составляли и проверяли алгоритмы свободно программируемой логики для оперативной блокировки микропроцессорных устройств. Электроаппаратчики высоко оценили навыки молодых дончан: практиканты показали хорошую теоретическую подготовку и ответственно отнеслись к делу.

«Меня прикрепили к молодому специалисту ЧЭАЗ, который сам недавно окончил вуз. Вместе с другим практикантом из Чувашского госуниверситета мы изучаем микропроцессорные устройства. Конечно, данное оборудование не имеет прямого отношения к моему профилю, но я думаю, эти знания мне пригодятся. Здорово, что куратор дает мне решать практические задачи. Это почетно и очень интересно», — рассказал один из студентов ДонНТУ Тимофей Ляшенко.

Кстати, ЧЭАЗ, так же как и Чувашский госуниверситет, уже давно сотрудничает с высшим учебным заведением Донбасса. Совместная работа охватывает не только практическую подготовку студентов вуза, но и активное участие преподавателей и студентов в общих проектах, реализуемых через гранты Фонда поддержки инноваций молодежи ЧувГУ — ЧЭАЗ. Также заводчане помогают Донецкому университету в оснащении учебным оборудованием. В прошлом году вузу в дар чэазовцы передали стенды изучения цифровых систем релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Опубликовано: 31 июля 2025 г.


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