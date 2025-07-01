Донецкие студенты прошли практику в Чебоксарах

Трудовой семестр на заводе

Три недели на Чебоксарском электроаппаратном заводе постигали будущую профессию инженера студенты из Донецка. Десять молодых людей учатся на кафедре электроприводов и автоматизации промышленных установок Донецкого национального технического университета, а в столице Чувашии они оказались благодаря сотрудничеству вуза с ЧЭАЗ и Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова.

Ребята увидели, как работает большое предприятие и какие производственные процессы проходят в различных подразделениях завода. Как отмечают на ЧЭАЗ, заводчане не просто рассказывали будущим специалистам об особенностях своей работы, но и доверяли им решение реальных производственных задач.

Так, в департаменте разработки заказов студенты учились читать конструкторскую документацию, а в управлении проектирования и конструирования релейной защиты и автоматики составляли и проверяли алгоритмы свободно программируемой логики для оперативной блокировки микропроцессорных устройств. Электроаппаратчики высоко оценили навыки молодых дончан: практиканты показали хорошую теоретическую подготовку и ответственно отнеслись к делу.

«Меня прикрепили к молодому специалисту ЧЭАЗ, который сам недавно окончил вуз. Вместе с другим практикантом из Чувашского госуниверситета мы изучаем микропроцессорные устройства. Конечно, данное оборудование не имеет прямого отношения к моему профилю, но я думаю, эти знания мне пригодятся. Здорово, что куратор дает мне решать практические задачи. Это почетно и очень интересно», — рассказал один из студентов ДонНТУ Тимофей Ляшенко.

Кстати, ЧЭАЗ, так же как и Чувашский госуниверситет, уже давно сотрудничает с высшим учебным заведением Донбасса. Совместная работа охватывает не только практическую подготовку студентов вуза, но и активное участие преподавателей и студентов в общих проектах, реализуемых через гранты Фонда поддержки инноваций молодежи ЧувГУ — ЧЭАЗ. Также заводчане помогают Донецкому университету в оснащении учебным оборудованием. В прошлом году вузу в дар чэазовцы передали стенды изучения цифровых систем релейной защиты и противоаварийной автоматики.