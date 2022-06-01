ОНФ объявил сбор средств на поддержку силовых подразделений республик Донбасса

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Цель проекта «Все для победы» — объединить усилия военных корреспондентов, блогеров и всех неравнодушных россиян, самостоятельно собирающих средства в помощь бойцам.

Общероссийский народный фронт, как одна из крупнейших общественных организаций страны, будет системно и всесторонне поддерживать гражданские инициативы, отвечающие реальным потребностям воинских подразделений и окажет организационную поддержку проекту, который собирает в общий список все, что нужно луганским и донецким военным подразделениям, и наглядно показывает, какие запросы уже удовлетворены. Это дополнительная помощь бойцам ЛДНР, острой нехватки снаряжения у них нет.

Инициатива позволит централизовать разрозненные сборы, упорядочить и упростить логистику и свести на нет деятельность мошенников, организующих фейковые сборы средств в помощь бойцам Донбасса.

«Благодаря порталу можно легко проверить и отследить, что и куда пошло – это очень важно. Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса. Можно выбрать какую форму помощи поддержать и в какой город ее направить. В Чувашии пункт сбора вещей работает на базе штаба ОНФ в Чебоксарах, ул. Калинина, 66. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных на портале», — комментирует сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашской Республике Елена Доманова.

В ближайшее время будет открыт специальный портал с информацией о совместной работе Народного фронта и гражданских активистов по сбору помощи для военных ЛДНР. Можно будет оставить заявку на помощь, отправить пожертвования с помощью удобных для людей форм, таких как ежемесячная подписка и СМС. А в отделениях Народного фронта во всех регионах России будут организованы сборы одежды для бойцов республик Донбасса.

Опубликовано: 9 июня 2022 г.


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