Чувашия отправила на Донбасс очередную партию гуманитарки

Дети из Донецкой и Луганской народных республик приезжают в Чувашию отдыхать. А от нас на их родину едут фуры с продуктами, оборудованием, бытовыми товарами. Очередная такая машина с гуманитаркой взяла сегодня старт из Чебоксар на Донбасс.

…Один за другим в огромный фургон отправлялись пакеты с крупами, упаковки с мячами, коробки со сладостями. Куда поедет этот груз, понять можно было сразу — на коробках нарисовали известную уже всему миру букву Z и дополнили символ знаменитым девизом «Своих не бросаем». Процесс погрузки шел под непрерывным дождем, но участвовавшие в нем волонтеры и депутаты Госсовета, как и танки, дождя и грязи не боятся — работа не прекращалась ни на минуту.

«Сегодня мы отправляем 20 тонн продукции местных производителей, — сообщил председатель Госсовета республики, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Черкесов. — Это мука, печенье, макароны, игрушки, вода из чувашских источников».

Последняя, кстати, на Донбассе очень пригодится — проблемы с водоснабжением там пока еще до конца не решены.

Черкесов также напомнил, что первая партия гуманитарной помощи была отправлена из Чувашии 1 марта. И сообщил, что в ближайшее время выедет в дорогу еще одна машина с грузом для Донбасса. А руководитель партийной фракции в Госсовете Николай Николаев поблагодарил всех участников доброго дела — «депутатов, которые лично выезжают в республики Донбасса и отвозят туда гуманитарную помощь, активистов, которые помогают в ее сборе, и всех жителей Чувашии, которые не остаются безучастными».