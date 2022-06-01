Планы по поддержке ДНР уже в действии

Представители правительства республики и руководители предприятий приехали с ответным визитом в Чувашию

Чуть меньше месяца прошло с тех пор, как чувашская делегация во главе с министром промышленности Александром Кондратьевым и представителями электротехнического кластера посетила Донецкую Народную Республику. В кратчайшие сроки была составлена «дорожная карта» — план совместных действий министерств промышленности двух регионов, а также Чебоксарского электроаппаратного завода с «подшефными» предприятиями ДНР — электротехническими заводами Донецка и Тореза. Вчера представители Донбасса нанесли нам ответный визит: посетили «шефов», пообщались с Главой Чувашии и официально утвердили планы совместного сотрудничества.

Встреча прошла в концференц-зале Ресурсного центра ЧЭАЗ. Радушно приветствуя гостей, Олег Николаев еще раз подтвердил свое намерение в конце июля приехать в Донецкую Народную Республику для того, чтобы оценить предварительные результаты совместных действий и наметить новые планы и задачи. Ну а пока пожелал представителям ДНР, для которых подготовлена насыщенная деловая и культурная программа, воочию увидеть и прочувствовать, чем и как мы живем. И, возможно, присмотреть другие направления, что могли бы помочь в восстановлении мирной жизни в ДНР.

«В Чувашии сконцентрированы те компетенции, которые на сегодня конкурентны в мировом масштабе. И все успешно работает в энергохозяйстве Российской Федерации», — подчеркнул Олег Николаев.

Первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров выразил благодарность и за теплый прием, и за весомую поддержку. «В силу обстрелов, разрушений нашей инфраструктуры украинскими националистами, сегодня есть очень большая потребность в электроподстанциях, в производстве которых, мы надеемся, нам поможет Чувашия, — рассказал он. — Большая предварительная работа по налаживанию связей была проделана еще во время визита чувашской делегации в нашу республику. Намечены серьезные планы по возрождению производства на заводах ДНР. И сегодняшний наш визит как раз подтверждает то, что они активно начинают реализовываться, чему мы несказанно рады».

И министр промышленности Чувашии Александр Кондратьев, и Юрий Никоноров выразили надежду, что в перспективе электротехнические заводы Донецка и Тореза смогут развивать сотрудничество с чувашскими предприятиями и участвовать в совместных проектах, в частности, с Чебоксарским электроаппаратным заводом.

Также на встрече говорили и о других возможных точках соприкосновения. Поддержку в решении ряда вопросов готов оказать депутат Госдумы, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К слову, на развитие ДНР он смотрит с оптимизмом и уверенностью, что мир обязательно восстановится, и донецкая земля еще станет местом, куда люди будут стремиться приехать, чтобы жить и работать.

Ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров рассказал о сотрудничестве по развитию кадрового потенциала. Прозвучало предложение наладить и культурные связи с ДНР. Завершилась встреча подписанием составленных планов работы. Подробнее о ней мы расскажем в следующем номере нашей газеты.