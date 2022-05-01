Две фуры отправились на Донбасс с очередной партией гуманитарной помощи

Электроаппаратчики своих не бросают

Вчера с территории Чебоксарского электроаппаратного завода отправили первый целевой груз в Донецкую Народную Республику. Это более 25 тонн оборудования и материалов, собранных предприятиями электротехнического кластера Чувашии для восстановления электросетевого хозяйства ДНР, а также продуктов питания.

Одним из первых шагов в налаживании привычной жизни в Донецке является сегодня восстановление электроснабжения. В этой связи Минпромэнерго Чувашии совместно с другими электротехническими предприятиями республики — «ЧЭАЗ», «ЧЭТА», «Релематика», «Чувашкабель» — сформировали перечень оборудования и материалов, необходимых для восстановления поврежденных электрических сетей и энергохозяйства в ДНР. Поэтому нынешняя партия помощи и отличается от пяти предыдущих гуманитарных поставок, включавших в себя только предметы первой необходимости — продукты питания, одежду и многие другие вещи домашнего обихода. Но, как отметил Глава республики, без надежного энергообеспечения невозможно организовать быт, производство, и, значит, невозможно развиваться.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Такая работа, направленная, прежде всего, на организацию помощи, в будущем к нам вернется стократно. Как говорится в народной поговорке — «Что посеешь, то и пожнешь». Если мы будем протягивать руку помощи, будем сеять добро, то оно, несомненно, к нам вернется».

«Сегодня мы переходим к другой стадии — мы отправляем, прежде всего, продукцию, необходимую Донбассу для того, чтобы организовать нормальную жизнедеятельность. Мы отправляем продукцию нашего электротехнического кластера — трансформаторы, контакторы, кабели и провода», — подчеркнул Олег Николаев.

Большое количество электроаппаратчиков собралось в этот день при отправке груза помощи. И не только потому, что отправляли продукцию, выпускаемую на их заводе. Многие из них внесли и личный вклад в общее дело, собрав за свой счет груз, который необходим на Донбассе не меньше — продовольствие и предметы первой необходимости.

«Волна этой поддержки делает нас сильными, непобедимыми. Через эту солидарность мы преодолеем все сложности и дадим отпор любому воздействию и попыткам направить нас не по тому пути», — сказал Глава республики.

В свою очередь и. о. генерального директора Чебоксарского электроаппаратного завода Александр Горелов напомнил о первых месяцах Великой Отечественной войны, когда в столицу республики прибыл эшелон с эвакуированными оборудованием и высококвалифицированными специалистами Харьковского электромеханического завода. Таким образом связь украинского и чувашского народа укрепилась еще сильнее. «И в ту минуту, когда народ Донбасса нуждается в помощи, мы, как жители Чувашской Республики, как электроаппаратчики, эту помощь ему оказываем», — отметил Александр Горелов.

Кстати, как раз вчера в ДНР с рабочим визитом приехали министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев, депутат Госсовета Сергей Кольцов и генеральный директор Чебоксарского электроаппаратного завода Алексей Ильбеков. В ходе своего визита они должны посетить значимые для Донецка предприятия, чтобы выработать конкретные меры поддержки, которую может оказать Чувашия. Также будет подписано соглашение между Министерством промышленности и энергетики Чувашии и Министерством промышленности и торговли ДНР. Это позволит закрепить взаимодействие сторон по главным направлениям.

СПРАВКА «СЧ» Это уже шестая партия гуманитарной помощи из Чувашии. Ранее было отправлено 233 тонны груза. К помощи жителям Донбасса подключились тысячи людей, которые проживают в Чувашии.

Напомним, что в начале мая руководитель региона Олег Николаев сообщил, что республика взяла шефство над Донецким электротехническим заводом, который сейчас простаивает. При этом Глава уточнил — главная задача в том, чтобы жители Донецка работали на предприятии.

По словам Олега Николаева, у Чувашии, которая славится своим электротехническим кластером, имеются все необходимые компетенции, чтобы помочь Донецкому электротехническому заводу вернуться к стабильному функционированию. В перспективе это позволит выстроить производственно-технологические процессы, субконтрактацию, порядок восстановления энергохозяйства Донбасса и процесс подготовки кадров для отрасли электротехники, энергетики и машиностроения ДНР.