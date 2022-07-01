Школьники из Донбасса и студенты ЧГУ заложили Аллею дружбы

Автор: Анастасия КовалеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

46 детей из ДНР и ЛНР приехали в Чувашию для участия в образовательной программе «Университетская смена». Каждый день ребята посещают лекции преподавателей ЧувГУ, научные и психологические мастер-классы, знакомятся с историей Чувашии и России, ездят на экскурсии.

Экологическая акция по посадке деревьев — тоже часть этой программы. Вооружившись лопатами, под руководством студентов-экологов ребята все вместе сажали голубые ели. Многие из них за время отдыха нашли новых друзей, и с радостью говорят: «Здесь спокойно и хорошо, мы получаем новые знания, изучаем культуру и историю Чувашии». И с улыбкой на лице добавляют: «Даже уезжать отсюда не хочется».

Теперь на Аллее дружбы красуются десять хвойных красавиц. А расположилась она возле здания бассейна на территории нового корпуса ЧГУ.

«Университетская смена» — единая воспитательная программа для детей из ДНР и ЛНР. В программе участвуют около 40 российских вузов. В ЧувГУ проведут две смены для школьников. Первая завершится 21 июля, а через несколько дней заедут участники следующей. По окончании каждой смены участники получат сертификаты о прохождении обучения сувениры на память о Чувашии.

Опубликовано: 14 июля 2022 г.


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