Точки соприкосновения Чувашии и ДНР наметились не только в промышленности

«Ощущаем поддержку России…»

Как «СЧ» сообщала в прошлом номере, делегация Донецкой Народной Республики под руководством первого заместителя министра промышленности и торговли ДНР Юрия Никонорова прибыла с рабочим визитом в Чувашию. Гости намерены познакомиться с нашими промышленными предприятиями, а также поучаствовать в Чебоксарском экономическом форуме.

Напомним, во время встречи представителей ДНР с Главой Чувашии были подписаны три соглашения, которые помогут братской республике в возрождении разрушенной инфраструктуры, а нашему региону — в расширении деловых связей.

«К сожалению, ДНР сейчас находится в крайне тяжелом положении, ведутся военные действия, страдает город, инфраструктура, но мы смотрим в будущее с оптимизмом, ощущаем поддержку России и надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал Юрий Никоноров.

Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Алексей Ильбеков и руководители Донецкого и Торезского электротехнических заводов Алексей Петрусенко и Игорь Неваленный подписали «дорожную карту» по организации производства оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения в ДНР. «Все документы уже на низком старте, мы готовы предоставить конструкторскую документацию. И намерены перейти к следующим шагам по конкретным техническим решениям. Отмечу, наше предприятие готово помогать, развивать и вкладывать», — подчеркнул Алексей Ильбеков.

Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова, являясь одним из надежных звеньев электротехнического кластера республики, готов взяться за подготовку кадров. Уже сейчас вуз приглашает донецких студентов на площадки заводов-партнеров университета, чтобы они могли сами все посмотреть и, что называется, пощупать оборудование руками. По словам ректора ЧГУ Андрея Александрова, подготовлен проект соглашения о сотрудничестве с Донецким национальным техническим университетом.

«В Чувашии создана уникальная система подготовки кадров в области электротехники. Наши компетенции известны в России и за рубежом — это релейная защита и автоматизация, электрические и электронные аппараты и ряд других направлений, таких как цифровая энергетика, переход на интеллектуальные системы», — сообщил гостям из ДНР Андрей Юрьевич. Он также напомнил, что кроме первой цифровой подстанции в России «Медведевской», которая питает «Сколково» в Подмосковье, электротехнический кластер Чувашии сделал свой вклад и в энергетическую составляющую Крымского моста, и другие проекты.

Предложил наш регион сотрудничать и в части поставок продукции тракторостроения и химической промышленности. Наметились планы и по культурному обмену. Олег Николаев рассказал о проекте «Вышитая карта России». Руководитель общественной организации «Русский центр» Елена Евсеева выразила надежду на плодотворное сотрудничество с Чувашией и в других сферах — образовании, медицине и молодежной политике.

Также наша республика выступила с инициативой об установлении между Чебоксарами и городом Торез побратимских отношений. Глава Чувашии предложил зафиксировать это решение во время запланированной на конец июля поездки в ДНР. «Есть четкое понимание плана действий, поэтому будем двигаться вместе и только вперед!» — подытожил он встречу.