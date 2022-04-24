Чувашия вновь протянула руку помощи Донбассу

Очередная партия гуманитарного груза отправилась в путь

С чебоксарского железнодорожного вокзала в Донецкую и Луганскую народные республики отправилось 60 тонн продовольствия — мука, крупы, семенной и продовольственный картофель и другие продукты. Это далеко не первая поставка гуманитарного груза на Донбасс, напомнил Глава Чувашии Олег Николаев. Ранее от республики было отправлено четыре партии гуманитарной помощи общим объемом 173 тонны.

На этот раз продукты питания погрузили не в фуры, а в вагон. По пути следования такие вагоны соберутся в состав гуманитарной помощи в нескольких регионах России.

…Важно то, что груз направляется накануне празднования Дня Победы, отметил председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков. «Такая помощь объединяет всех жителей Чувашии, — сказал он.— Неделю назад от «Справедливой России» мы сформировали и отправили груз, уверен, что и этот вагон тепло примут на Донбассе».

На сегодняшний день в Фонд развития Чувашии «Перле» поступило более 12,6 миллиона рублей в помощь Донбассу. Часть этих средств пошла на оплату гуманитарных грузов, были также закуплены холодильники, стиральные машины и другие необходимые вещи для приехавших в республику вынужденных переселенцев. В настоящее время готовятся договоры на приобретение лекарственных средств на 500 тысяч рублей.

В акции поддержки Донбасса активно участвуют предприятия, общественные организации, органы власти и все неравнодушные жители республики. В качестве примера Глава республики привел и школьников, нарисовавших и отправивших тысячи рисунков, и тружеников тыла — 95-летнего жителя Алатыря Анатолия Михайловича Подгорнова, перечислившего в фонд 400 тысяч рублей собственных средств и 90-летнюю новочебоксарку Марию Федоровну Белову, пожертвовавшую «на Донбасс» 50 тысяч рублей.

И еще одну важную информацию озвучил во время отправки гуманитарного вагона Глава республики Олег Николаев. Чувашия поможет восстанавливать Донбасс, сообщил он. В ближайшее время туда отправится делегация республики для того, чтобы на месте оценить какую помощь и поддержку представители Чувашии могут оказать пострадавшим от бомбежек регионам.

«Наши предприятия электротехнического кластера уже сейчас формируют колонну с оборудованием, которое нужно для восстановления инфраструктуры электроснабжения Донбасса, а именно эта составляющая катастрофически важна, — подчеркнул руководитель республики. — В планах — помочь не просто восстановить, а взять шефство, сопроводить восстановление Донецкого электромеханического завода, а если нужно, обучить людей на аналогичных предприятиях. Через такие взаимные действия и реальные результаты мы существенно укоротим путь восстановления Донбасса, а самое главное — это будет наш партнер в области промышленности, сельского хозяйства и других отраслей».

Публикуется в рамках проекта «С добрым сердцем на добрые дела», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии.