Краж в Чебоксарах стало меньше

В 2026 году планируется открытие участкового пункта полиции в микрорайоне «Новый город», помещение уже приобретено, в ближайшее время начнется ремонт. Об этом заявил глава города Чебоксары Станислав Трофимов на оперативном совещании в столичном Управлении МВД России, посвященном итогам работы полиции за 2025 год.

Кстати, было отмечено сокращение количества зарегистрированных преступлений на 14,9% (с 6278 в 2024-м до 5340). В частности, в Чебоксарах стало меньше краж, грабежей, вымогательств, мошенничеств, поджогов, изнасилований. В 2025 году продолжилась динамика сокращения преступности в общественных местах и на улицах города.