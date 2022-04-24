АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России

«90 лет назад было принято решение о строительстве железнодорожной ветки между Москвой и Донбассом. Символично, что вагон от Чувашии присоединится к всероссийскому составу, будучи отправленным в этот день. Чувашия, как и вся наша страна, отправляет не первую, а очередную партию гуманитарного груза жителям ЛДНР. Первый грузовик с грузом 40 тонн, собранным в рамках акции партии «Единая Россия», выехал в Ростовскую область в начале марта. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи: органам власти всех уровней, Российским железным дорогам, общественным объединениям, предпринимателям и неравнодушным жителям нашей республики. Сегодня действительно делается много, и депутаты работают на освобожденных территориях, в целом по стране принимается много шагов, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается».