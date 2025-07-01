 «Раздолжнители»: как не потерять больше, стремясь избавиться от долгов

В интернете много заманчивых предложений от «раздолжнителей», обещающих моментально избавиться от долгов. Правда ли это? Рассказывает заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Денис Скребец.

Интернет буквально наводнен предложениями от компаний, называющих себя «раздолжнителями», обещающих легко и быстро ликвидировать любые долги. Особенно привлекательны призывы типа «Навсегда очистим вашу кредитную историю», «Забудьте о долге за одну ночь» или «Кредиты исчезнут без суда и следствия». Есть ли реальная польза от сотрудничества с подобными организациями?

Проблема в том, что такие предложения зачастую становятся приманкой для привлечения доверчивых граждан. Часто услуга оказывается дорогой и неэффективной. Клиенты платят крупные суммы, а в итоге остаются с теми же долгами плюс дополнительные расходы на юристов и прочие сопутствующие траты.

Чаще всего «раздолжнители» агитируют за процедуру банкротства, преподнося её как панацею от всех проблем. На практике же эта процедура имеет ряд существенных минусов, о которых агентства умалчивают. Человек теряет контроль над своими финансами, рискует лишиться ценного имущества, и вдобавок получает ограничение на получение займов и ведение бизнеса.

Оптимальное решение в такой ситуации — обратиться напрямую в банк. Большинство крупных банков охотно сотрудничают с гражданами, испытывающими временные трудности с оплатой кредита. Они предлагают разнообразные инструменты — от временного уменьшения регулярных платежей до долгосрочной реструктуризации долга. Чем скорее клиент обратится в банк, тем легче будет договориться о выгодных условиях.

Поэтому лучшее решение — вовремя предупредить банк о проблемах с платежеспособностью и совместно выработать стратегию выхода из кризисной ситуации.