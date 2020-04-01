Жители Чувашии смогут взять ипотеку в Сбербанке от 1% годовых в ЖК «Олимп»

Условия действуют при выборе квартиры в поз. 2в жилого комплекса «Олимп» от ООО «СЗ «Отделфинстрой».

Клиент самостоятельно выбирает наиболее подходящий для него вариант снижения процентной ставки по ипотечному кредиту – на период строительства либо на весь срок кредитования.

• Ставка 1 % – по программе господдержки для семей с детьми на период строительства, а после ввода объекта в эксплуатацию – 5 % в соответствии с текущими условиями программы.

• Ставка 4,9 % – для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% на период строительства, а после ввода объекта в эксплуатацию ставка вернется к уровню 8,9 %.

• Ставка 3,6 % – по программе господдержки для семей с детьми на весь срок кредитования.

• Ставка 7,5 % – для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20 % на весь срок кредитования

Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщика – партнера Сбербанка. Минимальная процентная ставка по ипотеке будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию. На оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта.

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов: «Сбербанк делает все возможное для того, чтобы приобретение квартир для семей Чувашии стало доступнее. Программа «Комплексное предложение» в рамках которой у застройщика, который оформляет проектное финансирование в нашем банке есть возможность снизить ставку по ипотеке для жителей региона – серьезное конкурентное преимущество. ООО «СЗ «Отделфинстрой» первым в Чувашии начал продавать квартиры по ставке от 1% и продолжает внедрять новые программы, благодаря которым жилье высокого класса становится доступным всем желающим».

Получить консультацию по программе, а также узнать о наличии квартир можно как в офисах Сбербанка, так и в офисе застройщика по телефону 8 919 975 25 25 или по электронной почте ofs21@mail.ru. Проектная декларация размещена на сайте ofs21.ru.

СПРАВОЧНО

Микрорайон «Олимп» расположен в центре города Чебоксары по ул. З.Яковлевой. Проект успешно трансформируется в масштабный комфортный жилой комплекс для граждан, расположенный на берегу Волги. Микрорайон сразу привлекает к себе внимание именно видовыми характеристиками своих квартир. Это тот самый редкий случай, когда доступная цена назначена за квартиру с видом на Волгу!

Сегодня на волжском берегу издалека заметны два 23-этажных дома микрорайона. Это позиции 2А и 2Б. Дома сданы, ведется строительство третьего дома – позиции 2В. Срок сдачи – 2 квартал 2021 года. Дом монолитно-кирпичный, с вентилируемым фасадом из цветного керамогранита.

В продаже квартиры:

• 1-комнатные – от 47,7 кв.м.

• 2-комнатные – от 61,67 кв.м.

• 3-комнатные – от 75,52 кв.м.

Площадь квартир позволяет превратить однокомнатную квартиру в «двушку», а двухкомнатную в «трешку». И очень многих привлекает эта возможность стать обладателем, например, трехкомнатной квартиры по цене двухкомнатной!

Стоимость квадратного метра: от 42 000 до 49 000 рублей.