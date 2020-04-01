Ипотека в мкрн «Акварель» стала доступнее: приобрести квартиру можно по ставке от 1% годовых

17 апреля 2020 года, Чебоксары — Квартиры на специальных условиях можно приобрести в строительной позиции №1 микрорайона «Акварель» от ООО «СЗ «Отделфинстрой и Партнеры». Новый район г.Чебоксары ограничен улицей Гражданская, жилыми домами по ул.А.Королева и р.Сугутка.

Будущие жильцы могут выбрать наиболее подходящий вариант снижения процентной ставки по ипотечному кредиту – на период строительства или на весь срок кредитования.

• Ставка 1% – по программе господдержки для семей с детьми на период строительства, а после ввода объекта в эксплуатацию – 5% в соответствии с текущими условиями программы.

• Ставка 4,9% – для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% на период строительства, а после ввода объекта в эксплуатацию ставка вернется к уровню 8,9 %.

• Ставка 3,6% – по программе господдержки для семей с детьми на весь срок кредитования.

• Ставка 7,5% – для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20 % на весь срок кредитования

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов: «Совместно с крупнейшими застройщиками Чувашии мы реализуем все больше социальных программ для жителей Чувашии. На сегодняшний день, уникальная возможность приобрести жилье в ипотеку по ставке от 1% годовых есть уже у пяти строительных компаний. Внедрение такой программы для будущих жильцов нового микрорайона «Акварель» от ООО «СЗ «Отделфинстрой и Партнеры» — это большой шаг в развитии доступных ипотечных программ в Чувашии».

Получить консультацию по программе, а также узнать о наличии квартир можно как в офисах Сбербанка, так и в офисе застройщика по телефону 8 919 975 15 15 или по электронной почте ofs21@mail.ru. Проектная декларация размещена на сайте ofs21.ru.

СПРАВОЧНО

Микрорайон расположен в юго-западном районе г.Чебоксары. Создавая «Акварель» в компании ООО «СЗ «Отделфинстрой и Партнеры» смогли решить главную задачу проекта — создать новый жилой квартал, полностью соответствующий современным веяниям в архитектуре и урбанистике. Здесь очень гармонично скомпоновали жилые здания, коммерческую недвижимость, паркинги, детские и игровые площадки, прогулочные зоны. Всего проект предусматривает строительство 17 жилых зданий. Их высота будет разной — от пяти до 17 этажей.

«Акварель» станет олицетворением комфортной и безопасной территории. Уличная сеть микрорайона разработана так, что практически у каждого дома появится своя закрытая территория. Пространство будет разграничено на автомобилистов и пешеходов.

По замыслу застройщика главным общественным пространством в «Акварели» станет набережная р.Сугутка. Именно тут будет построена основная прогулочная зона. Рядом с прогулочной зоной запроектированы школа и детский сад. Работа по санации прибрежной полосы уже ведется. Впереди рекультивация земель, работы по возведения пешеходных зон, велодорожек, озеленению.